Mecsetépítés ellen tiltakoznak egy német városban

2018. április 7. 00:35

Mecsetépítés ellen tiltakoznak a helyiek egy német városban. Tulajdonképpen nem is csak mecset épül majd, hanem egy teljes komplexum a városba költöztetett muszlim bevándorlóknak. Lesz például férfifodrászat és kávézó is. A városlakók azt mondják, őket senki nem kérdezte meg a tervekről, a városvezetés a tudtuk nélkül adta át a területet a mecset építésére – derült ki az M1 Híradójából.

A Baden-Württembergi tartománybeli Echterdingen települését 40 ezren lakják. Az egyik útkereszteződésben pedig már a mecset építési munkálatai zajlanak. A helyszín egyelőre csak építési terület, építőanyagokkal és munkagépekkel.

A kerítéssel körbevett területen tábla hirdeti, hogy ott hamarosan mecset áll majd, valamint egy képzési és integrációs kultúrközpont muszlimoknak. A mecset mellé imaházat, kollégiumot, férfifodrászatot és egy kávézót is létesítenek. A mecsetnek a tervek szerint október végéig kell felépülnie.

Az iszlám idegen Németországban – erről beszélt az M1-nek Vera Kosova, az AfD helyi képviselője. A településre 2015 óta a becslések szerint néhány száz bevándorlót telepítettek, őket többek közt egy városszéli szállodában és konténerlakásokban szállásolták el. A helyi sajtó nem számol be arról, hogy a migránsok a menekültszállásokon gyakran összeverekednek.

Az itt élők arra a kérdésre sem kapnak választ, miért van szükség a 40 ezres lakosú településen új építésű mecsetre. Annál is inkább, mivel egy imaház már régóta működik, és a közeli nagyvárosban, Stuttgartban is van egy nagy mecset. A helyiek aggasztónak találják azt is, hogy a mecsetben törökül vagy arabul prédikálnak majd, amit a németek nem értenek. Így nem tudhatják, mit terveznek a migránsok.

„Az európaiaknak vissza kell találniuk keresztény gyökereikhez, csak ezzel tudják megakadályozni, hogy az iszlám túlsúlyba kerüljön” – mondta egy helyi lakó. Szerinte ugyanis az iszlám a legnagyobb veszély a keresztény társadalmakra.

Az új mecset építéséhez a városvezetés adta a telket, és a helyiek úgy tudják, az építkezést adományokból finanszírozzák. Arra a kérdésre már nem kaptak választ, ki fizeti a munkálatokat, és mennyi pénzből épül fel a mecset és az integrációs központ.

hirado.hu - M1 Híradó