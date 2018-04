A vásárhelyi szocik vezetője szembe ment Márki-Zay-jal

2018. április 7. 12:48

Kis Andrea, a vásárhelyi MSZP elnöke, a város alpolgármestere végül mégis szembement Márki- Zay Péter polgármester akaratával: nem Kiss Attilát, hanem Rója Istvánt ajánlotta a választók figyelmébe a párt mai, makói kampányzáró rendezvényén. Azt is elmondta, hogy miért.

Péntek délután Makón végre nyilvánosan is kimondta Kis Andrea, az MSZP vásárhelyi szervezetének elnöke, nemrégiben kinevezett alpolgármester, amit a baloldali szavazók valószínűleg már nagyon vártak: nem Kiss Attilát, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltjét, hanem saját választottjukat, Rója Istvánt ajánlja a választók figyelmébe – írta meg a promenád.hu portál.

„Nincs hova hátrálnunk, bármi is lesz április 8-án, én azt gondolom, hogy mi itt, akik összetartozunk, akik barátok vagyunk, akik közösséget alkotunk, és akikhez 19 éve én magam is tartozom, lehetőséget és alternatívát fogunk kínálni továbbra is azoknak az embereknek a számára, akiknek egy baloldali, egy valós baloldali alternatívára van szüksége” – emelte ki beszédében Kis Andrea, majd kitért arra is: szerinte Rója István a kampány során civilként és tanárként mondott olyan igazságokat, “amikor az ember szíve elfacsarodott azon, hogy mennyire őszinte, és mennyire hisz abban, amit csinál.”

„Az utóbbi hetekben nagyon erős nyomás nehezedett ránk a tekintetben, hogy lesz-e megállapodás, lesz-e visszalépés. Én végig azt mondtam, hogy az MSZP helyi elnökeként nem mondhatok mást, mint azt, hogy a mi jelöltünk Rója István, és azt, hogy mindenki szavazzon az MSZP-P pártlistájára. Továbbra is ezt mondom, április 8-án szavazzunk Rója Istvánra!” – hangsúlyozta Kis Andrea.

Hamar felütötte a fejét az ellentét Márki-Zay és az alpolgármester-asszony között Fotó: MTI/Újvári Sándor

Rója István kampányzáróján egyébként egy Kiss Attila által terjesztett hazugságot is cáfolt az MSZP-Párbeszéd jelöltje a Makó Híradó munkatársának. A jobbikos ugyanis azt állítja Rójáról, csak bosszúból vállalta a jelöltséget.

Meglep, hogy ezt hallom, én ilyet nem mondtam. Nem erről szól a történet, az emberi élet túl rövid arra, hogy haraggal, méreggel, bosszúval töltsük akár csak perceit is – emelte ki Rója István.

Tóbiás József: eszünk ágában sincs visszaléptetni Róját

Márki-Zay Péter a szocialisták pártigazgatójánál is tett kísérletet arra, hogy az MSZP léptesse vissza Rója Istvánt az egyéni választókerületben szerinte esélyesebb jobbikos jelölt javára.

Tóbiás József azonban visszautasította a „lotyózós” jobbikos jelöltért lobbizó polgármestert.

Mint az MSZP korábbi elnöke elmondta: bárki szeretné, nem fognak fittyet hányni az eddigi értékeikre és eszük ágában sincs visszaléptetni jelöltjüket.

delmagyar.hu