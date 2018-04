Lázár: külföldről finanszírozott hirdetések buzdítanak

2018. április 7. 15:06

A választók vasárnap estig folyamatosan találkoznak majd a külföldről finanszírozott kormányellenes hirdetésekkel az interneten - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton Kövegyen.

Lázár János Csongrád megye legkisebb településén tartott utcafórumán azt mondta, a településen lakók közül is sokan vannak rajta a Facebookon, tapasztalni fogják, hogy ömleni fognak az Orbán Viktor leváltásához instrukciókat adó hirdetések.



Hozzátette, Soros Györgynek nagyon rengeteg pénze van, ebből sokat fordít arra, hogy befolyásolja a magyar emberek véleményét, szavazatát. A pénzből sokat a Facebookon és a Google-on költ el, ezért kellő óvatossággal kell kezelni az ezeken keresztül érkező információkat - közölte a miniszter.



A politikus, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is egyben, hangsúlyozta, az elmúlt négy évben olyan kormánya volt Magyarországnak, amelyet érdekelt a határ menti kistelepülések sorsa.



2010 előtt kevés kormányzati figyelem jutott erre a térségre, azóta azonban sikerült előrelépni az életminőség javítása terén - mondta Lázár János, hozzátéve: a kormány azt tervezi, programot indít, hogy bővítse a kétezernél kevesebb lakosú kistelepüléseken lakók lehetőségeit.



Úgy fogalmazott, "sokan Budapesten azt hiszik, a bevándorlás egy kampánytéma", de az ott élők személyes tapasztalata az, hogy ahol nincs kerítés, oda Románia felől nap mint nap érkeznek migránsok.



A Fidesz azt vállalja, hogy a következő időszakban megóvja az országot a bevándorlástól, ha kell, újabb kerítés építésével. Délről nem engedi be a migránsokat, Brüsszelben pedig megállítja azokat a folyamatokat, amelyek Németországból vagy Nyugat-Európa más részéből küldenének bevándorlókat a magyar településre - mondta a politikus.

MTI