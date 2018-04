NVI: 81 ezer levélszavazatot már feldolgoztak

2018. április 7. 15:08

Nyolcvanegyezer levélszavazat azonosító nyilatkozatát dolgozta fel eddig a Nemzeti Választási Iroda (NVI), a szavazási iratok 14,8 százaléka érvénytelen volt - közölte Pálffy Ilona, az NVI elnöke szombati, budapesti sajtótájékoztatóján.

A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az április 8-ai országgyűlési választáson, és az NVI-hez már másfél hete folyamatosan érkeznek a levélszavazatok. A levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését kedden kezdték meg.



Pálffy Ilona elmondta, két műszakban ellenőrzik a levélszavazatok azonosító nyilatkozatait, és napi 20-25 ezret tudnak feldolgozni.



Az ellenőrzés során az NVI azt vizsgálja, hogy le van-e ragasztva a válaszboríték, az tartalmaz-e azonosító nyilatkozatot és szavazatot rejtő kisebb borítékot, utóbbi le van-e ragasztva, az azonosító nyilatkozatban rögzített adatok pedig megfelelnek-e azoknak, amelyeket a választópolgár a regisztrációkor megadott. Azt is ellenőrzik, hogy az azonosító nyilatkozatot kitöltő szerepel-e a névjegyzékben és nem küldött-e vissza több szavazási iratot.



Pálffy Ilona közölte: típushiba, hogy az NVI-hez visszaérkező boríték nem tartalmazza az azonosító nyilatkozatot, illetve, hogy hiányosan vagy rossz adatokkal van kitöltve. Sokszor előfordul az is, hogy a boríték nincs lezárva, 280 olyan eset fordult elő eddig, amikor a szavazatot tartalmazó kis boríték nem volt lezárva.



Az NVI-hez 112 466 levélszavazat érkezett vissza: postán 31 460, a külképviseleteken keresztül pedig 81 006. A posta tájékoztatása szerint még szombat délután 5600 levélcsomag érkezik az NVI-hez. A levélszavazatoknak szombat éjfélig kell postán megérkezniük a választási irodához. A csíkszeredai főkonzulátusról 60 ezer levélszavazat fog megérkezni még szombaton az NVI-hez.



Az NVI elnöke arra a felvetésre, hogy többen - bár regisztráltak - nem kapták meg a szavazási levélcsomagot, illetve úgy kapták meg, hogy már nem tudják levélben visszajuttatni az NVI-hez, azt mondta: az országos listákat március 6-áig lehetett bejelenteni, a Kúria március 17-én hozta meg az utolsó, az országos lista nyilvántartásba vételével kapcsolatos végzését. Másnap a nyomda kinyomtatta a 300 ezer országos listás szavazólapot, amelyeket a posta még aznap szétszortírozott, és március 19-20-21-én mentek ki a levélcsomagok. Hangsúlyozta: ennél korábban nem küldhették ki a csomagokat, mert nem volt érvényes szavazólap.



Hozzátette, ha a választópolgárok úgy látják, hogy postán már nem érkezne vissza a levélszavazatuk, akkor eljuttathatják azt a külképviseletekre is.

MTI