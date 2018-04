Vona: Magyarország ne legyen "kivándorlóország"

2018. április 7. 15:22

A Jobbik elnöke szerint az április 8-ai országgyűlési választásnak nem az a tétje, hogy bevándorlóország lesz-e Magyarország, hiszen "a Jobbik meg fogja védeni az országot a bevándorlóktól", hanem az, hogy Magyarország ne legyen "kivándorlóország".

Vona Gábor szombaton Jászberényben, egy utcafórumon azt mondta: nem bontanák le a határkerítést, sőt határőrséget is szeretnének felállítani.



Az ellenzéki párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje a Jobbik programját ismertetve differenciált nyugdíjemelést, otthonteremtési támogatást ígért, valamint azt, hogy negyven év munkaviszony után a férfiak is nyugdíjba vonulhatnának. Eltörölnék továbbá a mentelmi jogot, az elévülési időt, feloldanák a titkosításokat, valamint román mintára korrupcióellenes ügyészséget is terveznek felállítani.



A Jobbik szeretne csatlakozni az európai korrupcióellenes ügyészséghez, így az európai uniós források vizsgálatát "sokkal hatékonyabban meg tudnánk tenni" - közölte.



Kitért arra: a politikai kultúrát is vissza kell állítani. Magyarországnak a társadalmi konfliktusok megszűnésére van szüksége, és arra, hogy az emberek képesek legyenek "egymáshoz szeretettel fordulni" - fogalmazott.



Már csak egy nap van hátra ebből az "egészen szürreális" választási kampányból - mondta Vona Gábor, aki arra biztatott mindenkit, hogy menjen el szavazni, mert szerinte a választás végkimenetele a részvételi arányokon múlik.



"Akkor lesz kormányváltás, ha magas lesz a részvétel" - jelentette ki, hozzátéve: hetven százalék körüli részvételi arányra számít.



Budai Lóránt, a térség jobbikos országgyűlési képviselőjelöltje az eseményen azt mondta: a kormányváltó hangulaton túl már a kormányváltó erő is adott, ez pedig a Jobbik.



"Szavazzanak a szívük szerint, szavazzanak az eszük szerint, ha ez a kettő nem is párosul minden esetben egymással" - fogalmazott.



A fórumon tiltakozók is megjelentek, akik megszólaltatták a müezzint, dudaszóval és több táblával is kifejezték a Jobbikkal szembeni ellenérzésüket, a párt egyes szimpatizánsai ezekre gyalázkodó kiáltásokkal reagáltak.

MTI