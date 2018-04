Gyurcsány: a lefújásig küzdeni kell!

2018. április 7. 17:45

A Demokratikus Koalíció vasárnap este hét óráig kampányol, addig egy pillanatra sem áll le - jelentette ki a párt elnöke egy szombati budapesti sajtótájékoztatón. Gyurcsány Ferenc sporthasonlatot használva úgy fogalmazott: a lefújásig küzdeni kell, és ők küzdeni is fognak.

Az újpesti piacon kampányoló pártelnök azt mondta, érezni a változás szelét. Budapest a magyar történelemben sokszor, például 1848-ban vagy 1956-ban is utat mutatott az országnak - tette hozzá.



Az, hogy a főváros ennyire a változás mellett áll, reményei szerint nem csak irányadó az országnak, de bátorítja is azokat, "akik még nem döntötték el, hogy milyen holnaputánt akarnak" - fogalmazott.



Ismertette, hogy péntek késő estig eredménytelenül tárgyaltak az LMP-vel. A DK korábban két helyen lépett vissza az LMP javára, az LMP csak egy helyen a DK javára, ezért azt kérték, hogy most a másik párt léptesse vissza két jelöltjét, cserébe azért, hogy a Demokratikus Koalíció visszalépteti egyik politikusát - közölte.



Az LMP nem fogadta el az ajánlatot, pedig még ez is rendkívül szűk körű megállapodás lett volna, mert az lett volna a helyes, ha legalább 15-25 körzetet érintő megállapodást tudtak volna kötni - értékelte a helyzetet a politikus. Hozzátette, hogy tudomása szerint az MSZP is tárgyalt az LMP-vel, de azok a megbeszélések sem vezettek eredményre, az LMP "hajthatatlansága és rugalmatlansága miatt".



Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy az LMP-nek szombat délelőtt 11-ig volt ideje arra, hogy "ne akadálya, hanem előmozdítója legyen" a kormányváltásnak. Ha csak egyetlen választókerület "fog elmenni" az LMP miatt, akkor nem fogják tudni megmagyarázni a szavazóknak, hogy fontosabb volt számukra saját pártjuk ügye, mint a kormányváltás - jelentette ki. Most az ellenzéki pártoknak nem egymáshoz kell mérniük magukat. Bármennyire is imádja a Kétfarkú Kutya Párt szarkazmusát és lelkesedett a Momentum Nolimpia-kampányáért, lejárt a köztük való versengés ideje - mondta Gyurcsány Ferenc.



A pártelnököt reagáltatták Kövér László kijelentésére, miszerint az ellenzék választási csalásra készül. Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott: a házelnöknek "elment a józan esze", mert a kormány követ el tömeges választási csalást.



Rákérdeztek nála a brit Telegraph cikkére is, amelyik szerint Menczer Tamás, a külügyi tárca helyettes államtitkára e-mailben kért több nagykövetséget arra, hogy gyűjtsenek a menekültekről szóló negatív nyilatkozatokat. A DK elnöke azt mondta, hogy a nagykövetségeknek lojálisaknak kell lenniük a mindenkori kormányhoz, de nem hírszerző szervezetek és nem lehetnek a "Fidesz tisztességtelen, hazug propagandájának az eszközei".



Horváth Imrének annyi esélye van Újpesten, mint hintalónak az epsomi derbin - ismertette véleményét arról, hogy a volt szocialista képviselő függetlenként indul a IV. kerületben. Hangsúlyozta, hogy Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke világossá tette a szocialisták álláspontját: "árulók nem képviselhetik az újpestieket".



A sajtótájékoztatón beszélt Varju László, a DK egyéni képviselőjelöltje is, aki azt mondta, hogy Újpesten egy nap múlva jobb lesz mindenkinek. Az alelnök kijelentette, a kerület lakói számára fontos, hogy normális legyen az egészségügy és a közlekedés.

MTI