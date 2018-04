Boris Johnsontól kért találkozót a londoni orosz nagykövet

2018. április 7. 17:49

Boris Johnson brit külügyminisztertől kért találkozót Oroszország londoni nagykövete az angliai Salisbury városában március elején történt mérgezéses incidens ügyében.

A diplomáciai képviselet szóvivőjének szombati közleménye szerint a nagykövetség és a brit külügyminisztérium kapcsolatrendszerének jelen állapota "sajnálatos módon egyáltalán nem kielégítő, és úgy gondoljuk, hogy igencsak időszerű lenne megszervezni Alekszandr Jakovenko (orosz) nagykövet és Boris Johnson külügyminiszter találkozóját".



A szóvivői nyilatkozat szerint a találkozó napirendjén a kétoldalú ügyek egész sora, valamint a Salisburyben történtek ügyében folyó vizsgálat szerepelne.



A nagykövetségi illetékes szerint Jakovenko személyes üzenetet küldött Johnsonnak a találkozó ügyében, és a képviselet reméli, hogy a találkozót rövid időn belül sikerül megszervezni.



A brit külügyminisztérium szombaton csak annyit közölt, hogy "megfelelő időben" válaszol az orosz kezdeményezésre.



Szergej Szkripal, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese, aki kettős ügynökként a brit külső hírszerzésnek (MI6) is dolgozott, március 4-én szenvedett súlyos mérgezést, leányával, a nála látogatóban lévő Julija Szkripallal együtt.



A brit kormány Oroszországot tette felelőssé a történtekért, annak alapján, hogy a mérgezést a Novicsok osztályú hatóanyagok közé tartozó idegméreg okozta, amelyet még a Szovjetunióban fejlesztettek ki.



A brit külügyminiszter a minap közölte: London értesülései szerint Oroszország tanulmányozta idegmérgek szállításának lehetőségét, valószínűleg merényletek elkövetése végett, és e program keretében kis mennyiségben gyártotta és készletezte is a Novicsok hatóanyagot.



Johnson nem sokkal korábban kijelentette azt is, hogy "elsöprően nagy valószínűséggel" Vlagyimir Putyin orosz elnök döntött a Salisburyben elkövetett mérgezéses akcióról.



Szergej Szkripalt és lányát a több mint egy hónappal ezelőtti mérgezés után hetekig válságos állapotban kezelték Salisbury kórházában. Most már azonban egyikük állapota sem válságos, Julija Szkripal eszméletét is visszanyerte, önállóan étkezik és beszélni is tud. A Rosszija 1 orosz állami televízióban bejátszott, egyelőre hivatalosan nem megerősített hitelességű hangfelvétel szerint a héten telefonon beszélt unokahúgával, Viktorija Szkripallal, akinek azt mondta, hogy sem ő, sem apja nem szenvedett visszafordíthatatlan egészségkárosodást.



A brit külügyminisztérium péntek esti közleménye hangsúlyozta ugyanakkor, hogy valószínűleg mind Szergej Szkripalnak, mind leányának "folytatódó orvosi ellátásra lesz szüksége".



A minisztériumi közlemény megerősítette azt a brit kormányzati álláspontot, hogy a Salisburyben történt mérgezés gyilkossági kísérlet volt, amelyet illegális vegyi fegyverrel követtek el.



A tárca közleményében ugyanakkor a brit hivatalos retorika valamelyes módosulása is érzékelhető. A londoni külügyi közlemény zárómondata szerint ugyanis a brit kormány tudja, hogy "Oroszország birtokol" ilyen vegyi hatóanyagot, de a kommüniké nem ismételte meg azt a korábban rendszeresen hangoztatott brit kormányálláspontot, amely szerint a gyilkossági kísérletért "nagy valószínűséggel" az orosz államot terheli a felelősség.



Nagy-Britannia a mérgezéses incidens után néhány nappal kiutasított 23 - a brit hatóságok szerint hírszerzési tevékenységet folytató - orosz diplomatát. A brit lépést további 26 ország követte hasonló kiutasításokkal; Washington 60 orosz diplomatát utasított ki.



Moszkva ugyancsak diplomáciai kiutasításokkal és Oroszországban működő képviseletek, külföldi intézmények bezárásával válaszolt, folyamatosan és határozottan tagadja ugyanakkor, hogy köze lenne a Szkripal-ügyhöz.

MTI