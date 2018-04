Vizsgálat indul az Avaaz működése miatt

2018. április 7. 17:51

Beadvány alapján vizsgálat indul az Avaaz nevű honlap ügyében, mivel annak működése több adatvédelmi problémát is felvet - közölte az MTI-vel szombaton Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke.

Mint mondta, a felhasználók nem kapnak teljes körű felvilágosítást arról, hogy itt közölt adataikat kik, mire, meddig, milyen módon kezelve használják fel, illetve hogyan lehet erről leiratkozni, ráadásul más nevével és adataival is be lehet lépni.



Azt is figyelembe kell venni, hogy a szolgáltatásnak egyfajta politikai célja van, amely nyilván utal pártszimpátiára is - jegyezte meg Péterfalvi Attila, hozzátéve, hogy a honlap más, "szintén problémás" oldalakra továbbítja a látogatót.



Megjegyezte: a választási szervek hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy az oldal sérti-e a választási szabályokat.



Pénteken írt arról az Origo, hogy "egy Soros György által pénzelt internetes aktivistahálózat akar beavatkozni a magyar választásokba".



Mint a cikkben fogalmaztak, az Avaaz nevű csoport óriási nagyságrendű fizetett internetes hirdetéssel kampányol Soros ellenzéki jelöltjei mellett. Tehát fennáll annak a gyanúja, hogy kívülről indított politikai hirdetésekkel játsszák ki a magyar választási törvényeket. Az Avaaz már több külföldi választáson is beszállt a kampányba, mindenhol a bevándorláspárti jelölteket támogatva - írta a portál.

MTI