Szijjártó: sokan akarnak minket megtörni

2018. április 7. 17:54

Szijjártó: a vasárnapi választás hosszú időre meghatározza Magyarország sorsát

A vasárnapi országgyűlési választás hosszú távra meghatározza az itt élők sorsát, hiszen eldől, hogy az ország érdekeit továbbra is megvédő vagy a nemzetközi nyomásnak engedő kormány alakul április 8-a után - mondta a külgazdasági és külügyminiszter szombaton Dunakeszin, sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter közölte: a tét az, hogy meg tudják-e indítani a bevándorlók betelepítését. Ha ezt "lenyomják a torkunkon", akkor "még idén 10 ezer bevándorlót telepítenének Magyarországra", és ha ezt megtennék, akkor többé nem ismernénk rá a hazánkra - tette hozzá.



"Sokan akarnak minket megtörni. Az ENSZ, az uniós bürokraták, Soros György hálózata és az ellenzéki pártok is azt akarják, hogy tömegesen fogadjunk be bevándorlókat. Ők nyílt társadalmat akarnak, mi azonban azt akarjuk, hogy Magyarország továbbra is magyar ország legyen. Ebben nem ismerünk kompromisszumot" - fogalmazott.



A miniszter kitért arra: az ENSZ azt is meg akarja tiltani, hogy az országok különbséget tegyenek saját állampolgáraik és a határsértő bevándorlók között, vagyis mindenki ugyanolyan szolgáltatásokra lenne jogosult.



Ha az új kormány nem áll ellen a nemzetközi nyomásnak, akkor nemcsak a határzár szűnik meg, de az érkező migránsok részesülni fognak mindenben, ami az évtizedek óta dolgozó adófizetőknek jár - jelentette ki Szijjártó Péter.



A miniszter azt mondta, túlságosan nehezen adták nekünk a szabadságot és a függetlenséget ahhoz, hogy most lemondjunk róla. Ezért arra kért mindenkit, hogy vasárnap mindkét szavazatával támogassa a Fidesz-KDNP jelöltjeit.



"Akinek számít Magyarország biztonsága és gyermekeink jövője, csak a kormánypártokra számíthat" - mondta. Hangsúlyozta, a jelenlegi kormánypártok továbbra is harcolni fognak a határkerítés megtartásáért, a migránskvóta vagy a globális migrációs csomag ellen Genfben, Brüsszelben vagy akár New Yorkban is, ha ismét felhatalmazást kapnak erre a választóktól és többséget szereznek az új Országgyűlésben.



Kérdésre válaszolva Szijjártó Péter kijelentette: Európában jelenleg a migráció az egyik legintenzívebb és igen veszélyes folyamat, az EU-n belül 28 terrortámadást követtek el az elmúlt 3 évben.



Megerősítette, hogy a jelenlegi kormány nem támogatja az ENSZ globális migrációs csomagját, amíg abban a 12 pontos magyar javaslat nem jelenik meg, a visegrádi államokkal együtt pedig folyamatosan vétót fog emelni az uniós betelepítési kvóták ellen. A miniszter kiemelte, hogy a V4-ek továbbra is egységes álláspontot képviselnek ebben a kérdésben.

MTI