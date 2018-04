A Momentum a bizonytalanok meggyőzésére koncentrál

2018. április 7. 18:45

A Momentum Mozgalom a választás végéig hátralévő 24 órában is folytatja a bizonytalan szavazók meggyőzését, olyan programot kínál, amely a huszonegyedik század nyertesévé teszi Magyarországot, hogy innen ne kelljen elmenni és ide érdemes legyen visszatérni - mondta a Momentum elnöke szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón.

Fekete-Győr András hangsúlyozta, a budapesti olimpiai pályázat elleni kampányukhoz hasonlóan most is sokan leírták őket, de ezzel nem foglalkoznak. Úgy fogalmazott, Orbán Viktor miniszterelnök most az igazságszolgáltatás bedarálásáról, a maradék független média bekebelezéséről és az emberek még enerváltabbá tételéről álmodik, ám olyan álomgyilkosságot fog látni tőlük, amilyet még soha.



Az ellenzéki politikus szerint a Momentum népszerűségének megítélésekor nem a több mint tízéves adatbázisok alapján készített közvélemény-kutatásokra kell hagyatkozni, hanem például arra, hogy pártjuk a második, amelyre leginkább kerestek az internetezők.



"Az ígéretek ideje lejárt, a tettek korszaka jött el" - jelentette ki, majd kifejtette, a jelenlegi rendszert nem úgy lehet leváltani, ha az ellenzék fűt-fát ígér, például ingyenes közszolgáltatásokat, illetve tizenharmadik havi nyugdíjat, hanem cselekvéssel. Ezért hozták nyilvánosságra a Medgyessy-bizottság aktáját, ezért kényszerítették milliós bírságok megfizetésére a Fideszt rossz választási plakátjaik miatt és ezért fejlesztettek ki egy, a külföldön szavazókat segítő applikációt - tette hozzá.



A Momentum vezetője csalódottságának adott hangot, amiért az ellenzék is sok erőt pazarolt az egymás elleni sárdobálására. Szerinte az ellenzék feladata, hogy legalább 70 százalékra növelje a választási részvételt, az egymást támadó ellenzéki pártok azonban kiábrándítóan hathatnak a választókra.



Kiemelte, a Momentum éppen ennek megakadályozására léptette vissza jelöltjeit a fajsúlyos körzetekben.



Fekete-Győr András kitért arra is, egyaránt van forgatókönyvük arra az esetre, ha megnyerik a választást és arra is, ha csak a parlamenti jelenlétet érik el.



Előbbi esetben azonnal nekikezdenek a kormányprogramjuk megvalósításának, amely a szakértők szerint is alkalmas lehet például a mélyszegénység maradéktalan felszámolására és az egészségügy helyzetének javítására.



Hangsúlyozta, amennyiben a "Fidesz a nyakunkon marad", akkor a Momentum parlamenti mandátumait felhasználva addig "vegzálja" majd a kormányfőt és a fideszes képviselőket, amíg "el nem mondják az igazat".

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke a párt kampányzáró rendezvényén a fővárosi Remény Központban 2018. április 7-én. MTI Fotó: Bruzák Noémi



Soproni Tamás, a Momentum kampányfőnöke beszédében azt mondta, pártjának sikerült megszólítania azokat a szavazókat, amelyeket más pártoknak nem, például a fiatalokat és a külföldre vándoroltakat. Kiemelte, hogy az internetes kampányfilmjüket többen látták, mint az összes többi pártét összesen.

MTI