NB I - Győzelmével elmozdult a kieső helyről a Haladás

2018. április 7. 21:18

A Haladás szombaton 2-1-re győzött Mezőkövesden a Diósgyőri VTK vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában, ezzel elmozdult a kieső helyről.

A miskolciak már négy bajnoki találkozó óta nyeretlenek.



OTP Bank Liga, 25. forduló:

Diósgyőri VTK-Swietelsky Haladás 1-2 (0-1)



Mezőkövesd, 1472 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Ugrai (61.), illetve Mészáros (20.), Kovács L. (49.)

sárga lap: Karan (28.), Lipták (84.), illetve Schimmer (26.), Williams (92.)



Diósgyőri VTK: Antal - Brkovic, Lipták, Karan (Tamás, a szünetben), Óvári (Sesztakov, 55.) - Kocsis G., Hasani, Vela, Ugrai - Ioannidisz, Bacsa (Makrai, 77.)



Swietelsky Haladás: Király - Schimmer, Wils, Kolcák, Bosnjak (Németh M., 66.) - Jagodics, Jancsó (Kovács L., 7.) - Mészáros, Rácz, Halmosi - Rabusic (Williams, 31.)



A mérkőzés elején nagy mezőnyfölényben játszott a Diósgyőr, mégis a Haladás gyors ellentámadásai jelentettek igazi veszélyt. Az első ilyen akció végén Antal még bravúrral hárítani tudott, de másodjára már ő sem volt képes megakadályozni a vendégek vezető találatát. A szünetig hátralévő időben is a hazaiak irányítottak, de komoly helyzetük nem akadt.



A folytatás tökéletesen indult a zöld-fehérek számára, ugyanis első támadásukból Kovács eredményes volt. A biztos előny tudatában a szombathelyiek visszahúzódtak, a DVTK így meddő mezőnyfölényben futballozott. Király kapujára ugyanakkor jószerivel semmiféle veszélyt nem jelentett, mígnem Ugrai váratlanul szépített egy jól helyezett lövéssel. A Diósgyőr ezt követően is fölényben játszott, de komoly lehetőségei nem voltak, sőt Antalnak kellett védenie ahhoz, hogy ne dőljön el a végleg a találkozó, amelyet azonban így is megnyert a szervezetten futballozó Haladás.

MTI