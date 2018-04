NB - Hét gól és vendégsiker Pakson

2018. április 7. 21:23

A mérkőzést tíz emberrel befejező Paks hazai pályán 5-2-re kikapott a Debrecentől a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában. A szombati meccsen három játékos is két gólt szerzett.

A házigazdák öt veretlenül megvívott bajnoki után kaptak ki ismét, míg a vendégek hat nyeretlen meccset követően - december 2-a óta először - gyűjtötték be ismét a három pontot. A DVSC ezzel megelőzte riválisát a tabellán.



OTP Bank Liga, 25. forduló:

Paksi FC-Debreceni VSC 2-5 (0-2)



Paks, 1300 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Hahn (48., 69.), illetve Könyves (31., 40.), Tabakovic (49., 55.), Takács T. (64.)

kiállítva: Kulcsár D. (66.)

sárga lap: Szabó J. (53.), Nikházi (62.), Bertus (81.), illetve Könyves (42.)



Paks: Verpecz - Vági (Kulcsár D., a szünetben), Lenzsér, Gévay, Szabó J. - Papp K., Kecskés (Nikházi, a szünetben), Bertus, Haraszti (Fejes, 70.) - Hahn, Bartha



DVSC: Nagy S. - Kinyik, Bényei, Szatmári, Barna - Varga K. (Bereczki, 84.), Jovanovic, Tőzsér, Bódi - Tabakovic (Takács T., 56.), Könyves (Filip, 73.)



A mérkőzés kezdeti szakaszában a vendégek irányítottak, de aztán fokozatosan a Paks került fölénybe, kapufát is lőtt. Ennek fényében kissé meglepő volt, hogy a Debrecen vezetést szerzett, a remek formában lévő Könyves Norbert volt eredményes. A hazaiak nem tudtak reagálni, sőt Könyves egy kiugratást követően megduplázta az előnyt.



A szünet után gyors gólváltást láthatott a közönség, előbb Hahn lőtte ki 18 méterről a bal alsó sarkot, majd azonnal jött a válasz: Tabakovic egy baloldali beadás után kotorta a hálóba a labdát. A paksi védelem a folytatásban sem állt a helyzet magaslatán, Tabakovic is duplázott, majd néhány perccel később a helyére beállt Takács ugyancsak betalált.



Kulcsárt a félidő derekán reklamálásért kiállította a játékvezető, s ugyan Hahn második góljával emberhátrányban is szépíteni tudott a hazai csapat, ez már csak az eredmény kozmetikázására volt elegendő.

MTI