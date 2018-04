A Lufthansa nyitotta a chartergépes szezont Sármelléken

2018. április 7. 21:44

A Lufthansa Frankfurtból érkező idei első járata nyitotta meg szombaton a chartergépes szezont a sármelléki Hévíz-Balaton Airporton.

A közel 140 férőhelyes, ezúttal 80 utassal landoló A-319-est repülőt a szokásoknak megfelelően tűzoltók vízfüggönye fogadta.



A Magyarországon már több mint húsz éve működő Mutsch Ungarn Reisen szervezésében október végéig hetente érkező járat újdonsága, hogy 13 német nagyvárosból ráhordó járatokkal, frankfurti átszállással repülhetnek a vendégek a nyugat-magyarországi térségbe.



Könnyid László, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke a gép fogadása kapcsán az MTI-nek elmondta: a jövő héttől a nyári szezonig, majd az őszi hónapokban kéthetente közvetlen járat is érkezik Düsseldorfból, Hamburgból, illetve Berlin Tegel repülőteréről, ezeknek a chartereknek a közlekedtetésére a brit FlyBE légitársasággal kötött szerződést a Mutsch utazási iroda.



A turisztikai szakember arról is beszámolt, hogy a mostani foglalások alapján a tavalyinál is nagyobb az érdeklődés a Németországból Sármellékre induló repülőjáratokra, több héttel előre már látható, hogy a tervezettnél nagyobb kapacitású gépekre lesz szükség.



A Hévíz-Balaton Airportra érkezők a nyugat-dunántúli fürdőhelyeket keresik fel, az átlagosan kéthetes itt-tartózkodásuk alatt Hévíz és Zalakaros mellett Bükfürdő, Kehidakustány és Sárvár a legkedveltebb úti cél, nyáron pedig a balatoni nyaralóhelyek iránt is megnő az érdeklődés - ismertette Könnyid László.



Korábbi közlések szerint a sármelléki repülőtéren tavaly mintegy 20 ezer utas fordult meg, a többségében német nagyvárosokból érkező gépekkel. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei menetrendben is német városokkal biztosít összeköttetést a repülőtér, a most indult chartereken kívül májustól a Salamon Reisen szervezésében Drezdából, Erfurtból és Lipcséből jönnek további heti járatok a Germania légitársaság üzemeltetésében.

