Megszakadt az új cseh kormánykoalíció tárgyalása

2018. április 8. 00:07

A Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) rendkívüli kongresszusa szombaton Hradec Královében jóváhagyta a pártelnökség döntését, hogy a CSSD beszünteti tárgyalásait az új cseh kormánykoalíció megalakításáról az ANO mozgalommal.

A pártelnökség pénteki döntését a kongresszuson 277 küldött támogatta, míg húszan ellene szavaztak - közölték a tanácskozás utáni sajtótájékoztatón.



A CSSD és az ANO tárgyalásai az új kormánykoalíció létrehozásáról azon buktak meg, hogy a felek nem tudtak megegyezésre jutni a kabinet személyi összetételéről.



A párt új elnökét, Jan Hamáceket és Jirí Zimola első elnökhelyettest a rendkívüli pártkongresszus első részében, március elején választották meg tisztségükbe. Szombaton az elnökség négy új alelnökkel is kibővült.



"Amennyiben az ANO módosítaná álláspontját, és mégis hajlandó lenne elfogadni a CSSD javaslatait a kormány személyi összetételére, akkor esetleg még lehetséges lenne a tárgyalások felújítása" - mondta Jirí Zimola újságíróknak. Megjegyezte, hogy ez az álláspont nem része a kongresszus határozatának, de szerinte számolni kell ezzel az eshetőséggel is.



A szociáldemokraták ezért most megvárják, milyen eredményt hoz Andrej Babis ügyvezető kormányfőnek, az ANO elnökének kedd esti megbeszélése Milos Zeman államfővel.



"Megvárjuk az államfő véleményét, akit nagyon tapasztalt politikusnak tartok, és utána döntünk a további lépésekről" - nyilatkozta Andrej Babis szombaton újságíróknak Prágában. Megerősítette: a mozgalom parlamenti frakciója kedden ül össze, hogy megtárgyalja a kialakult helyzetet.



Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy az előrehozott parlamenti választás a problémák ellenére sincs napirenden. "Mi nem akarunk előrehozott választást, Milos Zeman is kizárta ennek lehetőségét, tehát a téma nincs napirenden" - szögezte le Babis.



Mivel az első Babis-kabinet januárban nem kapott bizalmat, most az államfőnek újra döntenie kell, kit nevez ki kormányfőnek és bíz meg a kormányalakítással. Babis jelenlegi megbízatása csak a kormányalakítási tárgyalásokra szól.



A tavaly októberi cseh képviselőházi választást az ANO mozgalom nyerte. Az ANO-nak a 200 tagú parlamenti alsóházban azonban csak 78 mandátuma van, ezért egyedül nem képes olyan kormányt alakítani, amely bizalmat kapna a parlamentben.

MTI