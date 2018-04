Semjén: a keresztény civilizáció védelme a tét

2018. április 8. 11:25

A keresztény civilizációnk védelme a mostani választás tétje - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke vasárnap délelőtt újságíróknak.

A politikus feleségével és édesanyjával érkezett szavazatát leadni a főváros II. kerületében található II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumba. Megjegyezte: a keresztény civilizációnak azok is részesei, akik nem templomba járó emberek, nem tartják magukat vallásosnak. Ez a kultúra és civilizáció mindannyiunk közös öröksége - fűzte hozzá.



Szerinte ennek védelméről szól a mostani szavazás. Ha van olyan ember, akinek mindegy, hogy a müezzin szól vagy a déli harangszó, az ő esetében megérti, ha nem megy el választani, ugyanakkor annak, akinek nem mindegy, el kell mennie voksolni, lelkiismereti okokból is - fogalmazott Semjén Zsolt.



A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes köszönetét fejezte ki a határon túli magyaroknak, akik - mint mondta - sokkal nagyobb számban regisztráltak, mint négy évvel ezelőtt.



Kiemelte: megrendítő az a nemzethűség, ahogy Trianon után, most már száz éve kitartanak magyarságuk mellett, minden üldöztetés, megaláztatás ellenére.



A történelmi igazság állt helyre azzal, hogy ők is megkaphatták a magyar állampolgárságot. Ők soha nem hagyták el a hazájukat, a határokat húzták át a fejük felett - mondta Semjén Zsolt, aki szerint ma az egyetlen lehetséges válasz Trianonra az állampolgárság. Egy magyarság van, egy magyar nemzet és egyfajta állampolgárság - összegzett a miniszterelnök-helyettes.

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke és felesége, Semjénné Menus Gabriella leadja szavazatát a II. kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban 2018. április 8-án. MTI Fotó: Bruzák Noémi



MTI