Fricz Tamás: lehúzták a Fideszes jelöltet a szavazólapról

2018. április 8. 13:06

Budapest 1. számú választókerületében voltunk szavazni a családommal - ez Újpest -, feleségem vette észre, hogy az egyéni jelölteknél ki van húzva a Fidesz-KDNP-es jelölt neve, dr. Zsigmond Barna Pálé!

Fricz Tamás politológus Facebook-bejegyzését változtatás nélkül közöljük:

„Barátaim! Rendkívüli eset történt!

Budapest 1. számú választókerületében voltunk szavazni a családommal – ez Újpest -, feleségem vette észre, hogy az egyéni jelölteknél ki van húzva a Fidesz-KDNP-es jelölt neve, dr. Zsigmond Barna Pálé! Miközben természetesen nem lépett vissza a fideszes jelölt! Egy másik, kicsiny pártocska jelöltje lépett vissza, de az ő nevét nem húzták ki! Jeleztük a hibát, le is állították a szavazást, s kiderült, hogy addig kb. 30 hibás szavazólapot töltöttek ki választópolgárok! Kértem, hogy vegyék mindezt jegyzőkönyvbe, s kérjenek új szavazólapokat, már csak azért is, mert azt mondták, hogy már csak 600 jó hibátlan szavazólapjuk van, a többi hibás, tehát új szavazólapokra van szükségük!

Mi még kaptunk jó szavazólapokat, leszavaztunk, hazamentünk és most néhány perccel ez előtt mindezt telefonon jeleztem az Országos Választási Irodának. Kértem, hogy figyeljék a választókerületet, mert ha harminc hibás szavazólap volt, akkor ez más szavazókörben is előfordulhat! Akár 30 szavazaton is múlhat a választás!

És a kommentem a végére: MICSODA VÉLETLEN, hogy éppen a fideszes jelöltet húzták ki egy másik jelölt helyett! Micsoda véletlen!

Nagyon figyeljünk oda!! Bármi megtörténhet! Add tovább!”

magyaridok.hu - facebook