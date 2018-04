Karácsony: a magas részvétel biztató jel

2018. április 8. 13:08

A magas részvételi arány biztató jel azoknak, akik változást akarnak - mondta az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje vasárnap délelőtt újságíróknak.

Karácsony Gergely feleségével, lányával és fiával érkezett leadni szavazatát a zuglói Örökzöld Óvodába. Úgy fogalmazott: "nagyon jó hír a magas részvétel, főleg azoknak, akik változást akarnak, hiszen minden tudásunk arról szól, hogy a változást akaró emberek vannak többségben Magyarországon, az volt csak a kérdés, hogy el is mennek-e szavazni".



Hozzátette: úgy tűnik, hogy nemcsak a négy évvel ezelőtti választásokhoz képest magas a részvétel, lehet, hogy 70 százalék felett lesz. "Ez nagyon biztató jel azoknak, akik változást akarnak" - mondta.

Az ellenzéki politikus, aki Zugló polgármestere is, csaknem fél órát állt sorba, hogy leadhassa szavazatát, majd újságíróknak megerősítette: minden okuk megvan arra, hogy azt feltételezzék, 70 százalék feletti lesz a részvétel, és ha ez így van, akkor jó eséllyel a változást akaró emberek többségbe kerülnek nemcsak a társadalomban, hanem a szavazófülkékben is.



Karácsony Gergely mindenkinek megköszönte a részvételt. "Bármi is lesz az eredmény, önmagában már a magas részvétel egy nagy siker számunkra" - hangsúlyozta.



Arra a kérdésre, hogy elégedett-e az összefogás mértékével, azt mondta: az összefogás mértéke éppen akkora lesz, amekkorát a választópolgárok megvalósítanak a szavazófülkékben. Hozzátette: az MSZP-Párbeszéd-szövetség mindent megtett azért, hogy a lehető legszélesebb együttműködés legyen a demokratikus ellenzéki pártok körében, és személyesen is sokat küzdött azért, hogy az utolsó percben is legyenek olyan választókerületek, ahol még egyértelműbbé teszik a választópolgárok dolgát.



"Innentől kezdve a választópolgárokon múlik, hogy ésszel és szívvel szavaznak-e. Remélem, hogy így lesz, s a magas részvétel és az esélyes jelöltekre adott szavazat azt jelenti, hogy Magyarország új szakaszt kezdhet április 8. után" - fogalmazott.



Arra a kérdésre, hogy a legerősebb ellenzéki pártra szavazott-e, Karácsony Gergely igennel válaszolt, hozzáfűzve: arra a szövetségre szavazott, amelyet vezet és amelyet a legerősebbnek érez erkölcsi, politikai értelemben.



Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, felesége, Kiss Virág, valamint fia és lánya szavaz a zuglói Örökzöld Óvodában az országgyűlési képviselő-választáson 2018. április 8-án. MTI Fotó: Máthé Zoltán

