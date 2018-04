Seehofer: nincs terrorizmusra utaló jel

2018. április 8. 14:32

Nincs terrorizmusra utaló jel a Münsterben történt tömeges gázolás ügyében - jelentette ki Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter vasárnap az előző nap történt bűncselekmény helyszínén.

Herbert Reul észak-rajna-vesztfáliai tartományi belügyminiszter hozzátette, hogy a gázoló nagy valószínűség szerint "egyedüli tettes volt, és német, nem pedig menekült".



Horst Seehofer hangsúlyozta: , hogy "nagyon erős" jelek utalnak arra, hogy az eset nincs kapcsolatban a "terrorista színtérrel", és a gázoló egyedül hajtotta végre "a gyáva és brutális bűncselekményt". Azonban továbbra is minden lehetséges irányban nyomoznak.



A szövetségi miniszter kiemelte, hogy a német sajtó "nagyon felelősségteljesen" végezte a munkáját.



Herbert Reul szerint köszönet illeti a sajtó képviselőit, amiért a hatóságok kérését megfogadva "csak a tényekről számoltak be, és nem spekuláltak".



Hozzátette, hogy a hatóságoknak már seregnyi információjuk van arról, hogy a gázolás indítéka a gázoló személyiségében, lelkiállapotában lelhető fel, de "messze nem jártunk még a dolgok végére".



Ezért még nem jött el a közvélemény alapos tájékoztatásának ideje. "Most a nyomozókon a sor" - mondta a tartományi belügyminiszter.



A gázoló szombat délután röviddel fél négy előtt teraszon ülő emberek közé hajtott Münster óvárosában egy híres vendéglő, a Kiepenkerl előtti téren. Két embert megölt, több mint húszat megsebesített, majd végzett magával.



A münsteri rendőrség vasárnapi közleménye szerint az elkövető nagy valószínűség szerint egy 48 éves helyi férfi volt. Egy lőfegyverrel végzett magával. Lakásán petárdákat és egy hatástalanított AK 47-es típusú gépkarabélyt találtak.



Egybehangzó német sajtóértesülések alapján az illető Jens R., aki 1969. május 1-jén született az Olsberg nevű észak-rajna-vesztfáliai kisvárosban, hosszú ideje Münsterben élt és pszichés betegségben szenvedett.



A Westfälische Nachrichten (WN) című regionális lap szombati értesülése alapján március 29-én e-mailben elbúcsúzott valamennyi ismerősétől. A lap hírportálján közölt beszámoló szerint a gázoló ezzel a levéllel "mintegy előre jelezte öngyilkosságát".



A Der Tagesspiegel című lap vasárnap a hírportálján szintén arról írt, hogy a gázoló írt egy búcsúlevelet. A berlini lap biztonsági forrásokra hivatkozó beszámolója szerint a férfinak már volt egy öngyilkossági kísérlete. Meglehet, hogy kapcsolatban állt szélsőjobboldali körökkel, a nyomozók ezt a szálat is vizsgálják - tették hozzá.

MTI