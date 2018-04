Szél: az LMP 21. századi programmal szolgál

2018. április 8. 14:42

Az LMP 21. századi programot készített és olyan politikusokkal dolgozik, akik csak jót tudnak adni az országnak - mondta Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje vasárnap, kora délután, azt követően, hogy leadta szavazatát Budakeszi egyik szavazókörében.

Az LMP társelnöke kifejtette: erős vidékpolitikával készülnek, mert Magyarország aranytartalékaként tekintenek a vidékre. Úgy vélekedett, a 21. századnak azok az országok a nyertesei, amelyek az oktatásba tesznek erőforrásokat, figyelnek az egészségügyre, és segítenek az embereknek, hogy mindig "top helyzetben legyenek a munkaerőpiacon". Mindezt azok az országok képesek jól végezni, ahol nem tűrik el a korrupciót - hangsúlyozta az ellenzéki politikus.

A megteendő első lépések közé sorolta a teljes bérrendezést és a paksi szerződés felbontását, az oktatás ügyének rendezését. Mint hozzátette, "villámgyorsan el kell kapnunk azokat a politikusokat, akik az elmúlt időszakban kiraboltak minket és az igazságszolgáltatás kezére kell adni" őket, mert szerinte csak ekkor térhet vissza a bizalom a politikába. Hangsúlyozta, az igazságszolgáltatásnak kell gondoskodnia arról, hogy akik a közös vagyont magáncélra használták, megkapják büntetésüket, a politikának pedig arról kell gondoskodnia, hogy az igazságszolgáltatás végezhesse a munkáját.



Szél Bernadett köszönetet mondott a választóknak azért, hogy "megmozdult az ország", és azon politikustársainak is, akik visszaléptek a javára.



A politikus, aki férjével közösen adta le voksát, arról is beszámolt, hogy számos pozitív élmény érte a kampányban, amelyben emberi kapcsolatai megerősödtek. Kijelentette: a családjának, a kollégáinak és a választóknak is köszönheti, hogy "nem fogott rajta a gyűlöletkampány".

Szél Bernadett, a Lehet Más a Politika (LMP) miniszterelnök-jelöltje férje, Szél Bálint társaságában szavaz Budakeszin, a Fő utcai bölcsődében az országgyűlési képviselő-választáson 2018. április 8-án. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

MTI