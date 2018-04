Boros Bánk: magas részvételnél gond lehet a bejutás

2018. április 8. 17:53

Boros Bánk Levente: nagyon magas részvételnél gondban lehet az MSZP-Párbeszéd és a DK

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Csoporthoz tartozó Médianéző igazgatója szerint nagyon magas választási részvételnél az MSZP-Párbeszéd listája 10 százalék alá kerülhet, és Gyurcsány Ferenc pártja, a Demokratikus Koalíció (DK) bejutása is veszélyben lehet.

Boros Bánk Levente vasárnap az M1 aktuális csatornán emlékeztetett: az MSZP-nek és a Párbeszédnek, mivel együtt indulnak, 10 százalékot kell elérnie. A DK-nak pedig véleménye szerint "fanatikus", de jól körülhatárolható bázisa van, és ha nagyon megnő a részvétel, ők is gondban lehetnek. Ez vonatkozhat az LMP-re is, de rájuk talán kevésbé - tette hozzá.



A Médianéző igazgatója közölte: nem számított ekkora részvételre. Cégcsoportjuk, a Nézőpont közölt egy prognózist néhány napja, akkor 65-66 százalékról beszéltek. A 2002-es választással összehasonlítva ugyan a napközbeni részvételi adatok magasabbak, de az idő haladtával csökken a különbség, és így a végleges részvételi arány akár 70 százalék alá is "becsúszhat.



Ennek sok oka lehet - mondta Boros Bánk Levente, hozzátéve: talán benne van, amit az ellenzéki pártok belelátnak, hogy sokan adnak le protesztszavazatot, de az is, hogy a jó időben sokan elmentek kirándulni vagy a kiskertekbe, és előtte gyorsan reggel szavaztak, ezért csökkenhet a szavazási hajlandóság.



Ha a 2002-es választással hasonlítják össze a mostanit - jelezte -, fontos különbségnek számít, hogy akkor "másfél tömb" állt szemben a kormánypártokkal, az MSZP nagy pártként, mellette pedig az SZDSZ, mint potenciális koalíciós partner, és a kettő együtt volt képes kormányt alakítani. Most pedig nagyon széttöredezett az ellenzék - fűzte hozzá.

MTI - M1