A Jobbik rendszerkritikának tartja a részvételi arányokat

2018. április 8. 20:22

A Jobbik alelnöke a rendszer kritikájaként értékelte a részvételi adatokat vasárnap esti budapesti sajtótájékoztatóján.

Z. Kárpát Dániel az urnazárást követően történelmi jelentőségűnek nevezte a voksolást és megköszönte szavazóknak, hogy a "fullasztó légkör ellenére" nagy számban kifejezték véleményüket.



Értékelése szerint a magas részvétel azt jelzi, hogy Magyarország nem kér abból a visszataszító hangulatból, ami az elmúlt hónapokban eluralkodott. Megjegyezte: a Jobbik igyekezett programok mentén, építő jellegű kampányt folytatni, s nem felülni a provokációknak.



Az alelnök arról is beszámolt: nemcsak jobbikos, hanem apolitikus és klasszikus baloldali emberekkel is tudtak közös pontokat találni, amelyek mentén kialakítható egy nemzeti minimum. Azt is megfogalmazta: a Jobbik hangulati rendszerváltást szeretne véghez vinni és hozzáértő kormányt alakítani.



Z. Kárpát Dániel kérdésre kitartásra buzdította azokat, akik még nem tudták leadni szavazatukat; ebben, illetve a külképviseleteken kialakult sorokban tudatosságot feltételezett. Hozzátette: pártja éppen ezek elkerülésére javasolja az e-szavazás intézményét.



A visszaéléseket firtató kérdésre azt felelte: minden jogorvoslati lehetőséget ki kívánnak meríteni, s arra számítanak, hogy a következő napokban tucatjával fognak a "csontvázak kiesni a szekrényből", ezek adott esetben a végeredmény legitimitását megkérdőjelezhetik.

Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke sajtótájékoztatót tart a párt választási eredményváró rendezvényén a budapesti Aquincum Hotelben 2018. április 8-án. MTI Fotó: Kovács Tamás



MTI