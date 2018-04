Szabó Tímea: megbukott a gyűlöletkeltő kampány

2018. április 8. 22:45

A Párbeszéd társelnökének értékelése szerint optimizmusra ad okot a magas választási részvétel, azt mutatja, "Orbán Viktorék gyűlölet- és félelemkeltő kampánya megbukott".

Szabó Tímea vasárnap este az MSZP-Párbeszéd újbudai eredményváróján újságíróknak nyilatkozva azt mondta, nagyon sokan vannak az országban azok, akik változást akarnak és egy békés országban akarnak élni.



A Párbeszéd társelnöke közölte, Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjének vezetésével pontosan ezt ígérték.



Azt ígérték ennek az országnak - mondta -, hogy olyan békés, gyarapodó közösséget építenek, ahol az egyrészt a valódi problémákra koncentrálnak - az egészségügyre, az oktatásra, az alacsony bérekre és nyugdíjakra -, másrészt az ígéreteket valóra is váltják. Meg tudjuk mutatni az embereknek, hogy a politika jelenthet olyan szolgálatot, amely mindenkinek jólétet és gyarapodást hoz - hangoztatta.



Az eredményt illetően Szabó Tímea nem kívánt jóslásokba bocsátkozni. Úgy fogalmazott: "jó eredményre számítunk. Itt most a legfontosabb az, hogy kormányváltás legyen és erre a részvételi adatok alapján meg is van az esély".



Szabó Tímea szerint azt még nem lehet tudni, kinek a mozgósítása volt hatékonyabb, de úgy vélte, többen vannak azok, akik változást akarnak. A felmérések azt mutatták, hogy már nemcsak az ellenzéki szavazóknak, hanem a Fidesz-szimpatizánsoknak is végtelenül elege van abból a gyűlöletkeltésből, amit Orbán Viktorék folytattak - mondta.

MTI