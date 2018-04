Semjén: köszönet a választóknak

2018. április 9. 01:26

Köszönetét fejezte ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a kormánypártok eredményváróján vasárnap a választópolgároknak, akik szavai szerint óriási számban vettek részt a vasárnapi választáson.

Semjén Zsolt rámutatott: ez a leendő kormánynak rendkívüli politikai legitimációt és megerősítést ad.



Köszönetét fejezte ki a felekezeti hovatartozástól függetlenül elhangzott imákért és külhoni magyarok felé is, akik tanúságot tettek a nemzethűségről.



Kiemelte, hogy most sokkal nagyobb számban éltek állampolgári szavazati jogukkal, mint 2014-ben tették. Hitet tettek, hogy egy nemzethez tartozunk, és ez az Országgyűlés az ő országgyűlésük is.



Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta: a magas részvétel azt jelenti, hogy a magyar demokrácia erős, a magyar emberek véleményt akartak mondani az ország sorsáról, és megértették, hogy a választás tétje kimagasló, és hosszú távra meghatározza az ország sorsát.



A politikus köszönetet mondott a szavazóknak, külön azoknak, akik hosszú órákat várakoztak egyes szavazókörökben.



MTI