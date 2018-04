RMDSZ: a munka folytatására szavaztak a magyarok

2018. április 9. 01:59

Az elkezdett munka folytatására szavaztak a magyarok, így az a kormány irányítja Magyarországot a következő négy évben, amely számára fontos az erdélyi magyarok közössége - jelentette ki Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke.

A politikust az RMDSZ hírlevele idézte. Rámutatott: becslések szerint 180-195 ezer körüli azoknak az erdélyi magyaroknak a száma, akik a magyarországi választásra regisztráltak, és leadták voksukat. Hozzátette: az elmúlt hetekben az RMDSZ mintegy 100 ezer erdélyi magyar embernek segített szavazata leadásában, ami azt bizonyítja, hogy a közösség tagjai ezúttal is megbíztak a szövetségben, hiszen a voksolók több mint fele tőle kért segítséget, és rábízta szavazatát.



Kelemen Hunor gratulált az Orbán Viktor és Semjén Zsolt által vezetett Fidesz-KDNP-nek. Elmondta: az RMDSZ partnerre lelt a párszövetségben, ezt a partnerséget a következő négy éves parlamenti ciklusban is tovább szeretné erősíteni.



"Az erdélyi magyarok célja megmaradni és építkezni magyar közösségként, jólétben. Az RMDSZ ezt tekinti politikája alappillérének, a magyar kormány nemzetpolitikája pedig ehhez járul hozzá" - mondta Kelemen Hunor.



Úgy vélte, a következő időszak kihívása a Románia és Magyarország kormányai közötti kapcsolat megerősítése, ami elengedhetetlen az erdélyi magyar közösség szempontjából.



A részleges eredmények közzététele előtt Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke is kiadott egy közleményt, amelyben közölte: az Erdélyben leadott levélszavazatok csaknem felét - az előzetes adatok szerint közel 70 ezer szavazatot - gyűjtöttek be és juttattak el a külképviseletekre. Felhívta a figyelmet, hogy hétfőtől várják mindazok jelentkezését, akiknek a Román Posta késve kézbesítette szavazólapját, megfosztva őket a választáshoz való joguktól. A panaszokat regisztrálják, és eljuttatják a külképviseletekre, valamint a Nemzeti Választási Irodához is.

MTI