La Repubblica: Orbánnak tehát még egyszer sikerült

2018. április 9. 04:10

Számos jelentős külföldi napilap számolt be hétfőre virradóra az Orbán Viktor vezette Fidesz nagyarányú választási győzelméről.

A Neue Zürcher Zeitung (NZZ) című svájci napilap egyebek között rámutatott, hogy bár minden ellenzéki erő Orbán megdöntését tűzte ki célul, a baloldal és a jobboldali szélsőséges Jobbik párt közötti együttműködés csődöt mondott. A lakosság jelentékeny részének kormánnyal szembeni elégedetlensége - ahogy azt a közvélemény-kutatók utóbb újra és újra megállapították - rekord magas választási részvételben nyilvánult meg. A svájci lap kitért arra, hogy a választás olyan kampányt zárt le, amely a politikai kultúra mélypontjának tekinthető Magyarországon a rendszerváltás óta. A Fidesznek sikerült a választási kampányát szinte kizárólagosan a migráció témája köré fonni, eközben Orbán a keresztény Magyarország megmentőjeként tüntette föl magát, aki győzelmével szétzúzza az ellenzéket - olvasható a lapban.



A kormányellenes erőket Orbán a Soros György által irányított külföldi összeesküvőkként kezelte, s ezzel az érveléssel megtagadta, hogy akár csak egyetlen vitát is folytasson ellenfeleivel, miközben pártja nem terjesztett elő választási programot.



Független szakértők úgy vélik - írta a konzervatív NZZ -, hogy a magyarországi választás szabad, de nem tisztességes volt. "Az EBESZ megfigyelői már négy évvel ezelőtt is erre a megállapításra jutottak, de az utolsó törvényhozási ciklusban a helyzet csak tovább éleződött. Túl azon, hogy a választási törvény döntően a Fidesznek kedvez, a tömegtájékoztatási eszközök kevés kivétellel Orbán bizalmasainak a kezében vannak" - olvasható a svájci lapban.



A Politico brüsszeli hírportál megállapította, hogy Orbán eleve erős helyzetből indult neki a választásoknak, a mostani földcsuszamlásszerű diadal mégis meglepetésként érte az ellenzéket. A "korrupciós botrányok" sorozata, magas rangú kormányzati tisztségviselők állítólagos bűnei felvetették a kérdést, hogy a konzervatív szavazók és a bizonytalan magyarok az ellenzék felé fordulnak-e. Történelmi méreteket ért el a részvétel, s ez az elején táplálta az ellenzék reményeit.



A Corriere della Sera olasz napilap internetes oldalán ugyancsak emlékeztet arra, hogy a rendkívül nagyarányú részvétel az urnáknál bizonytalanná tette a szavazás kimenetelét. A lap utal arra, hogy a kampányban elkeseredett küzdelem folyt, melynek során Orbán a nemzet védelmezőjeként, illetve a keresztény és nyugati kultúra bajnokaként lépett fel, aki szembeszáll az afrikai és a közel-keleti iszlám invázióval. Erre tette fel a tétet, s ez bejött neki - írja tudósításában az újság.



Az ugyancsak olasz La Repubblica úgy fogalmaz: "Orbánnak tehát még egyszer sikerült", egymás utáni harmadik mandátumot is nyert, így folytathatja kemény politikáját, amely elutasítja a bevándorlást, akárcsak az Európai Unió "állítólagos diktátumait", noha Budapest is jelentős segítséget kap az EU-tól a kohéziós alapokon keresztül. A magyar vezető sikere fontos a szuverenisták számára mindenütt az EU-ban - fűzi hozzá a lap.



Úgy tűnik, meggyőzőnek bizonyult Orbán kampánya, amely a migránsok elutasításán alapult, akárcsak azon, hogy minden ellenzékit Soros ügynökének bélyegzett. "Orbán alatt Magyarország az EU-n belül a legerőteljesebb gazdasági növekedésen ment és megy keresztül, bőséges magas technológiájú ipari beruházásokat könyvelhet el magának, alacsony a munkanélküliség" - olvasható a La Repubblica tudósításában.



Az El País című spanyol napilap arról ír, hogy Orbán Viktor, az egykori diákvezér, aki a magyar kommunista diktatúra ellen harcolt, az a politikus, aki egy időben a kelet-európai újdonsült demokráciák nagy reménysége volt, s aki ugyanakkor az EU egyik legkonzervatívabb személyévé alakult át, elsöprő győzelmet aratott.



A Lidové Noviny című cseh konzervatív napilap a Fidesz győzelméről beszámoló jelentésében meglepőnek nevezte a szavazás iránti kétségtelenül hatalmas érdeklődést. A szavazókörök előtt, különösen a nagyobb városokban hosszú sorok álltak - írja a lap.

MTI