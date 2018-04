Kilőttek a tőzsdén Mészáros Lőrinc cégeinek részvényei

A napi limittel, tehát 15 százalékkal erősödött a hétfői kereskedés első órájában a Mészáros Lőrinchez köthető tőzsdei cégek árfolyama - mondta Korányi G. Tamás. A Napi.hu tiszteletbeli főszerkesztője közölte: a hódmezővásárhelyi időközi választás óta elszenvedett árfolyamcsökkenést a Mészáros-papírok hétfőn egy óra leforgása alatt korrigálták.

A választások másnapján, a tőzsde hétfői nyitásakor azonnal emelkedésnek indultak a Mészáros-papírok a Fidesz fölényes győzelmének hírére. Korányi G. Tamás, a Napi.hu tiszteletbeli főszerkesztője elmondta, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető négy papírnak (A Konzum, az Opus, az Appeninn és a CIG Pannónia biztosító) kitört az árfolyama, a 15%-os felső limitet súrolják. A főszerkesztő kifejtette, hogy anégy Mészáros-papír együttes forgalma az első órában meghaladta a kétmilliárd forintot, miközben az egyébként stabil árfolyamú négy blue chip - hagyományosan a tőzsde legnagyobb forgalmú papírjai: az OTP, a Moll, a Richter és a Magyar Telekom -együttes forgalma nem haladta meg az egymilliárdot. Tehát a Mészáros-papírok forgalma duplája a tőzsde többi 4 nagy papírjáénak.

Korányi G. Tamás kifejtette, hogy az utóbbi hetekben, főleg a hódmezővásárhelyi választás után, mind a négy papírban volt egy körülbelül 15%-os esés, most ezt dolgozta le egyszerre egy óra alatt a négy papír árfolyama. "Ha a nap végén is limitben zárnak, akkor vélhetően holnap tovább tart az emelkedés. És könnyen előfordulhat, hogy most is túlhajtott emelkedés lesz, ami után bekövetkezik majd egy lassú korrekció, de a korrekció valószínűleg nem a választási előtti szintre veti vissza a papírokat, hanem annál magasabbra"- tette hozzá.

A szakértő szerint a kérdés az, hogy mi van még a Konzum-csoport tarsolyában, milyen további tőkeszerkezeti lépések várhatók a következő hetekben. "Megfigyelők szerint várhatók ilyenek, előfordulhat, hogy előbb-utóbb felmerül a Konzum és az Opus egyesülése, mert logikus lenne a két holding céget összevonni, és akkor valóban ez lehetne a magyar tőzsde ötödik blue chipje" - mondta Korányi G. Tamás.