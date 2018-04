Szigetvári befejezte a politikát

2018. április 9. 16:45

Még az egy százalékot sem érte el a választáson az Együtt, a választók 0,63 százaléka szavazott rájuk. A párt elnöksége már vasárnap éjjel lemondott. Szigetvári Viktor hétfőn az ATV-ben arról beszélt, hogy ezzel ő a politizálást is befejezte, 15-16 éve benne volt, 6 éve pártpolitikus, beletette az Együttbe az élete egy jelentős részét, de most már visszatér a civil pályára. Lesz majd a pártnak tisztújítása is, ahol el fogják dönteni, hogy egyáltalán akarják-e folytatni. Szigetvári azt fogja javasolni, hogy ebben a formában ne.

