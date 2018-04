A nemzetközi sajtó a magyar választásokról 3.

2018. április 9. 18:16

A lengyelországi kommentárok a Fidesz határozott győzelméről írnak, kiemelik a magas részvételi arányt, valamint azt, hogy Orbán Viktor vasárnap éjjeli beszédében megköszönte Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormánypárt elnöke és Mateusz Morawiecki kormányfő támogatását.

A Gazeta Wyborcza balliberális napilap meglepőnek minősíti az eredményeket. A demokratikus Magyarország történetében most a legkevésbé lehetett előre látni, ki fog győzni - szögezik le.



A Sieci című konzervatív hetilap főszerkesztője, Jacek Karnowski szerint a Fidesz immár harmadik győzelme nagyon jó hír Lengyelország számára, mert a két ország az alapvető kérdésekben, elsősorban a szuverenitást illetően, egymás mellett áll ki. Orbán annak ellenére győz, hogy "nem hízeleg a posztkommunista-liberális elitnek" - véli Karnowski. Szerinte a lengyel politikusok okulhatnak abból, hogy a magyar miniszterelnök "nem gondolja, hogy létezik egy csodagépezet, melynek beindítása az ország gyors és ámulatos fejlődését eredményezné", tudja, hogy mindenért meg kell harcolni, öntudatos politikát kell folytatni.



A Rzeczpospolita című független jobbközép napilap szerint a választások tétje nemcsak a Fidesz pozíciójának megőrzése volt, hanem a Brüsszellel szembeni politika folytatása is. A kommentár szerint az ellenzék "képtelen volt akármilyen választási téma érvényesítésére".



A központi cseh napilapok Orbán Viktor és a Fidesz hatalmas sikereként értékelik a választás eredményeit. A Mladá Fronta Dnes című liberális napilap Orbán Viktor, a magyarok királya címmel terjedelmes portrét közöl a miniszterelnökről, amelyben részletesen bemutatja a kormányfő politikai pályafutását. A lap rámutat, hogy Orbán Viktor immár negyedszer lesz magyar miniszterelnök, és akár élete végéig is hatalmon maradhat. A szerző, Lubos Palata szerint a miniszterelnök már fiatal korától kezdve mindig nagyon céltudatos és bátor politikus volt. Nagy Imre 1989 júliusi újratemetésén elmondott beszéde "első ízben tette Orbánt politikusi csillaggá". A kormányfő a Fidesz 2010-es választási győzelmével "nem csak a magyar történelmet, hanem rövidesen az alkotmányt is átírja", és a magyar állam "egy párt és egy személy kezébe kerül". Orbán ezt követően egy sor olyan konzervatív törvényt fogadtat el, amelyeket a következő kormányok csak nehezen tudnak majd megváltoztatni. Az ellenzék széttöredezett, gyenge, és nem tudja Orbánt megállítani. "Most vasárnap újra ez történt. És valószínűleg nem utoljára. Orbán Viktorból, akinek a kezében az ország minden hatalma összpontosul, most újra választott király lett. A magyarok királya" - zárja írását Lubos Palata, a magyar témákkal gyakran foglalkozó cseh szerző.



A szlovák liberális Sme főszerkesztői kommentárjában azt írta, bár senki sem számított arra, hogy Orbán elveszti a választást, kritikusai azt hitték, hogy jobban szerepel majd az ellenzék, amelyet az együttműködésre való képtelenség kényszerített térdre. Az írás szerzője, Beata Balogová megjegyzi: már semmi sem áll Orbán Viktor útjában ahhoz, hogy még szorosabban a kezébe vegye a hatalmat, és levetkőzze még megmaradt politikai gátlásait, de ennek a győzelemnek a számláját generációk fizetik majd meg, és még nem biztos, hogy erre Európában kerül sor.



Teljesen leszerepelt az ellenzék, a Fidesz pedig a várakozásokkal szemben nem gyengült, hanem erősödött - állapította meg szerkesztőségi írásában a magyar nyelven megjelenő pozsonyi Új Szó, amely szerint ez egy nyolc éve kormányzó párttól rendkívüli teljesítmény. Hozzátették: Orbán Viktor ereje tovább nőtt, a szuverén győzelemmel legmerészebb terveinek megvalósításához is erős mandátumot kapott, s egyre inkább Közép- és Kelet-Európa regionális vezetőjeként tekinthet magára, hiszen a térség kétségtelenül legsikeresebb politikusa lett.



A legolvasottabb horvát napilap, a Vecernji List szerint négy ok vezetett a Fidesz elsöprő sikeréhez: Orbán Viktor tehetséges politikus, nem létezik ellenzék, a miniszterelnök szeret nosztalgiát ébreszteni 1956 iránt, valamint "kihasználja a Trianoni békeszerződést". Az újság szerint nőtt ugyan a gazdaság Magyarországon, de az EU-ban Bulgária után ez a legkorruptabb ország. Megemlítik továbbá, hogy Magyarországon a média 90 százaléka a Fidesz ellenőrzése alatt áll.



A Jutarnji List című horvát liberális napilap arról írt: semmi nem változik Orbán Viktor győzelmével, továbbra is erős ellenfele lesz az EU-nak, de vigyázni fog arra, hogy ne ártson az uniós alapokhoz való hozzáférésnek.



Az ukrán Ukrajinszka Pravda hírportál szerint nem várható lényeges változás a magyar kormány Ukrajna-politikájában. A kiadvány két vezető újságírója, Szerhij Szidorenko szerkesztő és Dmitro Tuzsanszkij politikai rovatvezető szerint a Fidesz-KDNP választási győzelmében fontosak voltak, de nem játszottak döntő szerepet a határon túli magyarok szavazatai, hiszen Magyarországon belül is az egyéni választókerületek döntő részében a kormánypártok jelöltjei nyertek, a listára leadott voksoknak pedig csaknem felét szerezték meg. A szerzők kiemelték, hogy a magyarországi választási kampányban jelentős szerepet játszottak a pr-technológiák és a média fölött gyakorolt ellenőrzés. "A hatalmon lévő párt (koalíció) megmutatta, hogy magabiztosan lehet választásokat nyerni, sőt kétharmados többséget is szerezni fiktív mitológiai ellenségeknek - Sorosnak és a migránsoknak - a kampány középpontjába helyezésével" - állapították meg. Megjegyezték: nem kizárt, hogy a magyar kampány "tankönyvekbe illő politikai technológiáit" más országokban is alkalmazni fogják. Mindent összegezve leszögezték ugyanakkor, hogy "senkiben a legkisebb kétség sincs afelől", hogy a választások demokratikusak voltak, és "Orbán pártját a magyar szavazók egyértelműen támogatják". A kérdés szerintük az, hogy Orbán Viktor hogyan kezeli majd ezt a rendkívül magas támogatottságot és legitimitást.

MTI