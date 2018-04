Vajdasági magyar vezetők: megtörtént a csoda

2018. április 10. 09:33

Megtörtént a csoda - jelentette ki Hajnal Jenő, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke hétfőn az előző napi magyarországi országgyűlési választások eredményét értékelve, míg Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke kijelentette: a határon túli magyar közösségek szempontjából az volt a fontos, hogy a Fidesz-KDNP abszolút többséget szerezzen annak érdekében, hogy "azt a fajta nemzetépítést, amelyet az utóbbi nyolc évben véghezvittünk, folytatni tudjuk, így a kétharmados többséggel pedig ez még erőteljesebben, még szabadabban, még egyértelműbben végezhető".

Hajnal Jenő az MTI-nek telefonon elmondta, a "csoda" magyarázata az, hogy olyan nemzeti érdekek kerültek előtérbe, amelyek "nemcsak az anyaországi, hanem a határon túli magyarságot és a világ magyarságát is mozgósítani tudták".



Mint mondta: a választásokon az ember általában egyéni vagy kisebb-nagyobb közösségi érdekeket próbál figyelembe venni, "most pedig azt láttuk, hogy itt ennél jóval nagyobb a tét, sokkal fontosabb, hogy egy olyan lehetőséget támogassunk, amely olyan érdekeket képvisel, amelyek a mai világban elveszendőben vannak". Véleménye szerint ezek az értékek a vajdasági magyarság a létét határozzák meg, egyrészt a szülőföldön való boldogulás, másrészt pedig mindazt, "ami az elmúlt száz évben ide kötött bennünket, és megőrizte identitásunkat, magyarságunkat".



Hajnal Jenő szerint az utóbbi nyolc év meggyőzte a vajdasági magyarokat arról, hogy nemzetpolitika szempontjából folyamatosságról van szó, míg az első évek a szellemi építkezést, a magyarságtudat erősítését szolgálták, addig később, ezekből építkezve a megerősödött anyaországi gazdaság már közvetlen segítséget tudott nyújtani. "Olyan beruházások kezdődtek el, amelyek azt a folytonosságot erősítik meg, amelyben gondolkodtunk eddig is" - magyarázta. Az MNT elnöke szerint az ember nehezen tudta volna elképzelni, hogy ez a folyamat megszakadhat, "azt viszont láttuk és tapasztaltuk - főleg az ellenzék oldaláról megfogalmazott kételyekből -, hogy egy más szavazási eredmény esetén ez folytathatatlan, hiszen az ember azokkal az értékekkel nehezen tud azonosulni, amelyeket a másik oldal képvisel".



Pásztor István szerint a határon túliak számára alapjaiban nem volt fontos az, hogy a Fidesz-KDNP kétharmados többséget szerezzen, "de jó, hogy így alakult". Elmondta, hogy nem számított sem ekkora részvételi arányra, sem pedig kétharmados többségre. "Négy évvel ezelőtti részvételi arányt tartottam reálisnak, és abszolút többséget" - magyarázta, majd hozzáfűzte: jó, hogy máshogy alakult, a magas részvételi arány ugyanis legitimálja az eredményt, a kétharmados többség pedig a kormányzati intézkedéseknek ad súlyt.



A határon túli szavazóknak Orbán Viktor is köszönetet mondott vasárnap este. Pásztor István szerint a határon túliak magas részvételi aránya két-három mandátum sorsát határozhatta meg.



A vajdaságiak nagy számban szavaztak - mondta a legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke az MTI-nek, bár pontos adatokról nem tudott beszámolni. "Annak alapján, amit a kampányban tapasztaltunk, megállapíthatom, hogy azok túlnyomó többsége, akiknek szavazati joga volt, egészen biztosan élt ezzel a jogával, és azokból a mondatokból, amelyeket hallottam, azt gondolom, senkit nem szabad, hogy meglepjen az, hogy a leadott szavazatok több mint 95 százalékát a Fidesz-KDNP kapta" - részletezte Pásztor István.



A VMSZ elnöke szerint az, hogy a levélben leadott szavazatok még egy mandátumot biztosítottak a Fidesz-KDNP-nek, visszaigazolja azt a meggyőződést, illetve várakozást, hogy a határon túli szavazatok, ha nem is biztosították a Fidesz-KDNP kétharmados többségét, de jelentős mértékben be fogják azt betonozni.



A VMSZ aktív kampányt folytatott a Vajdaságban, és ezzel nemcsak szemlélője, hanem aktív részese is lett a magyarországi választásoknak. Egyrészt azért döntöttek így - magyarázta Pásztor István, mert a VMSZ és a Fidesz stratégiai partnere egymásnak, így ez volt az egyedüli elfogadható döntés, és ezt a VMSZ "nyíltan és világosan" közölte. "Amit mi képviseltünk, az egybeesett azzal, amit az emberek gondolnak, és nem nagyon kellett meggyőzni őket arról, hogy nekünk van ebben a kérdésben igazunk" - tette hozzá. Másrészt a kampány során figyelembe vették a Magyarország és Szerbia közötti kapcsolat építését, "ami ehhez a kormányhoz fűződik magyar oldalon, és aminek a töretlensége stratégiai érdekünk, mert ennek a viszonyrendszer-építésnek az elsődleges haszonélvezői mi vagyunk".



A magyar kormány az utóbbi négy évben rengeteg olyan programot indította el, "ami másfajta mozgásteret, másfajta érvényesülési lehetőséget jelentett a vajdasági magyaroknak, vagyis a Vajdaságban magyarnak lenni közel egy évszázad után nem hátrányt jelentett, hanem előnyt" - utalt a magyar kormány vajdasági gazdaságélénkítési programjára a politikus.



Pásztor István szerint a magyar nemzetpolitika a következő négy évben is hasonló minőségben folytatódik majd, mint eddig, a megkezdett programok folytatásáról a következő időszakban tárgyalnak a felek. "Meggyőződésem, hogy a programokat, az elképzeléseket ugyanúgy fogjuk összerakni, mint az elmúlt években. Nem úgy, hogy valaki ránk erőlteti őket, hanem elsősorban mi fogalmazzuk azokat meg, és a megfogalmazott ötletek megvalósításához kérjük a politikai, erkölcsi, anyagi támogatást. Ez így volt az elmúlt években, és úgy gondolom, hogy ezután is így lesz" - szögezte le.

MTI