Nem veszi át mandátumát a szocialista Gőgös Zoltán

2018. április 10. 10:23

Nem veszi át parlamenti képviselői mandátumát és nem vállal vezető tisztséget az MSZP-ben a szocialista Gőgös Zoltán.

Az MSZP vasárnap lemondott elnökhelyettese kedden az MTI-nek nyilatkozva - megerősítve az ATV-n elmondottakat - közölte, már korábban arra az elhatározásra jutott, hogy nem fog tovább politizálni, ha a Fidesz-KDNP kétharmadot szerez a választáson.



"Mezei párttagként" segíti a pártot - tette hozzá, jelezve, hogy az MSZP júniusi tisztújításáig betölti a párt Veszprém megyei elnöki posztját.



Gőgös Zoltán mandátumáról történő lemondásával Harangozó Tamás - az országos listán következő politikus - kerülhet be a parlamentbe.



Gőgös Zoltán azt mondta, Harangozó Tamásnak ott a helye az Országgyűlésben. Hozzátette: más embert is szívesen bevinne, de neki csak egy mandátuma van.



Azon véleményének is hangot adott, hogy hiába akarna segíteni a vidéki embereknek, nem tudna, inkább csak ártana, mert "mindenhol bosszúállás van".



Azt még nem tudta megmondani, hogy a jövőben mivel fog foglalkozni.



Gőgös Zoltán egyetért azzal, hogy folytatni kell a változás szövetségét, de annak formájában már nem kíván beleszólni.

MTI