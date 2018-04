A nemzetközi sajtó a választási eredményekről 3.

2018. április 10. 18:29

A marosvásárhelyi Népújság vezércikkírója megállapította: a kétharmados többség arra jogosítja fel a törvényhozókat, hogy sarkalatos módosításokkal szabják át a jogállami keretet. Hozzátette: ezzel lehet élni, de visszaélni is. A cikkíró szerint az a tény, hogy a Fidesz európai összehasonlításban szinte egyedülálló módon szerezte meg egymás után a harmadik alkalommal és biztos többséggel a hatalmat, "azt is jelenti, hogy három évtized után sem életképes a nyugati típusú demokrácia mifelénk".



A Székely Hírmondó vezércikke szerint most is az lenne a nemzeti imperatívusz, ami 2010-ben volt: meg kellene szüntetni a Jobbik és a Fidesz közötti testvérharcot. "Káin és Ábel modellje helyett Hunor és Magor által megjelenített mentalitásra lenne szükség. Ehhez a Jobbiknak vissza kellene térnie régi önmagához, abbahagyni a globalistákhoz való dörgölőzést, a baloldallal való kokettálást, a Fidesznek pedig nagyvonalúságot kellene tanúsítania" - vélte a Székely Hírmondó vezércikkírója.



A Háromszék napilap vezércikke szerint a Fidesz elsöprő győzelme a közép- és kelet-európai építkezés folytatását, a francia-német központtal szemben egy új hatalmi pólus kiépítését, megerősítését jelentheti. A lap szerint ez közvetett módon akár a magyar-román kapcsolatok rendezéséhez, a Romániában élő magyarság helyzetének javításához is hozzájárulhat, amennyiben Bukarest csatlakozik a visegrádi négyek köré szerveződő csoporthoz, és belátja, hogy Budapesttel például sokkal több a közös érdeke, mint a nézetkülönbségek.



Több román cikkíró is arra a következtetésre jutott, hogy a Fidesz-KDNP nagy arányú győzelme a kormányzó román szociáldemokraták (PSD) vezetőjét is országa "orbánizálására" késztetheti. A liberális Adevarul szerzője szerint Liviu Dragnea egyértelmű utalásokat tett erre a PSD legutóbbi kongresszusán.



Az Adevarul cikkírója, Mircea Morariu és a párhuzamot a Republica.ro internetes fórumon boncolgató Florin Negrutiu is arra hívta fel a figyelmet, hogy a míg a magyar választók pontosan tudták, mire adják voksukat, és a relatív jólétet fontosabbnak ítélték a "demokráciadeficitnél", addig Liviu Dragnea egy szóval sem árulta el 2016-ban, hogy mire akarja felhasználni választási legitimációját.



A Nyugalom, Dragnea nem Orbán, és Bukarest nem Budapest, bár többen közülünk azt szeretnénk című eszmefuttatásában Negrutiu arról ír, hogy "míg Romániában csak szájalnak, Magyarországon építkeznek", az alapvető különbség Dragnea és Orbán között pedig az, hogy előbbinek nincs ideológiája.



A G4media.ro szabadelvű hírportálon románul megjelent elemzésében Asztalos Csaba, a diszkriminációellenes tanács elnöke is egyebek mellett arra a következtetésre jutott, hogy míg Orbán Viktornak az ország gazdasági érdekérvényesítő képességét növelő határozott jövőképe van, addig a román vezetők csak "dadognak", és az illiberális filozófiából csak a "sorosozást", a multik bírálatát, a civil szervezetek kontrollját vették át.



A Hospodárské Noviny szlovák gazdasági-közéleti napilapban I. Orbán Viktor címen írt véleménycikket a lap kommentátora, Martin Behúl. Leszögezte, hogy"Soros György többet adott Orbán Viktornak, mint egy ösztöndíjat Oxfordban - alkotmányos többséget, s közben egy eurót sem költött".



A baloldali Pravda szerint "Magyarország úton van kifelé a demokratikus Európából". Peter Javurek Magyarország fék nélkül című cikkében, a magas választási részvételi arányával összefüggésben úgy vélekedett: nincs miért csodálkozni a választás eredményén, hiszen a "magyar demokratikus ellenzéket" szétverték, s nem volt képes elvonni a figyelmet múltbeli botrányairól, ezen felül pedig a magas részvételi arány ugyan kizárhatja a parlamentből a radikális és szélsőséges elemeket, ámde Orbán Viktor és a Fidesz ma a magyar fősodornak számítanak.



Orbán győzelme mérgező egész Visegrád számára című kommentárjában a pozsonyi liberális Sme azt állítja: Orbán Viktor győzelme elvetheti az autokrácia csíráit más olyan politikusokban is, akik a vég nélküli és etikai korlátoktól mentes kormányzásról álmodnak.



A hirek.sk felvidéki magyar konzervatív hírportál azt írta, "az Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP szövetség győzelme azt jelenti, hogy a Kárpát-medence - négy évig biztosan - nem lesz terepe és felvonuló pályája a terrorizmusnak és a multikulturális agyrémnek". A szerző, Kövesdi Károly megjegyzi: az, hogy az ellenzéki vezetők közül az eredmények ismeretében senki nem gratulált a győztesnek, azt jelzi, hogy a következő négy évben sem lehet elvárni tőlük, hogy valamit is tegyenek az éppen általuk nagy előszeretettel ragozott megosztottság ellen.



Oroszországban a Rosszijszkaja Gazeta című kormánylap Budapest nem változtat irányvonalán című cikkében azt írta: az elemzők elismerik, hogy mind a helyesen megválasztott választási stratégia, mind a magyar ellenzék megosztottsága Orbán Viktor javára vált. Az újság szerint nyilvánvaló, hogy a migrációs politika ügyében "hamarosan folytatódnak a csaták Budapest és az európai tisztségviselők között".



Orbán "Viktátor" diadala című tudósításában a Novaja Gazeta című független lap egyebek között úgy vélekedett, hogy a Fidesz számára nem lesz teljesen felhőtlen az elkövetkező négy év, annak ellenére sem, hogy szabad kezet kapott "magyar egység politikájának" folytatására. A cikk emlékeztetett rá, hogy 2020-ban lejár az EU költségvetési ciklusa, amelynek keretében Budapest évente mintegy 3 milliárd eurót kapott Brüsszeltől, ami az évi 4 százalékos növekedésből minimum 2,5 százalékot biztosít.



A Kommerszant című orosz gazdasági napilap Magyarország Orbán védelmére kelt című tudósításában egyebek között azt írta, hogy a kampány vezérmotívumából arra lehet következtetni, hogy Budapest kész tovább keményíteni migrációs politikáját.



MTI