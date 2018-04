A nemzetközi sajtó a választási eredményekről 4.

2018. április 10. 18:30

A Lidové Noviny című cseh napilap a stabil, polgárairól gondoskodó állam megteremtésében látja Orbán Viktor politikai sikerének legfőbb okát. Az Orbán-kormány által 2010-ben elindított gazdasági reformoknak elvileg egyáltalán nem kellene működniük, de a bírálatok ellenére is életképesek, és a magyar közpénzek rendben vannak. "A 2011-es válság leküzdése után a magyar közkiadások az európai átlagot meghaladóan jó állapotban vannak, az Európai Unió régebbi tagállamainak közkiadásaitól eltérően" - állapította meg a konzervatív újság keddi elemzésében.



A szerb lapok közül a kormánypárti Vecernje Novosti úgy vélte, Orbán Viktor győzelme megosztotta Európát, az uniós vezetők nem örülnek egységesen annak, hogy továbbra is ő vezeti Magyarországot. A lap szerint a negyedik Orbán-kormány egyik első intézkedése az illegális migrációt támogató nem kormányzati szervezeteket szabályozó, úgynevezett Stop Soros törvénycsomag elfogadása lehet.



Az ellenzéki Danas napilap meggyőzőnek nevezte a Fidesz-KDNP vasárnapi győzelmét, és megállapította, hogy ezzel a "nacionalista Fidesz bebiztosította magának a harmadik mandátumot". A lapnak nyilatkozó szerbiai politikusok szerint nem okozott meglepetést az eredmény.



Kárpátalja számára a Fidesz választási győzelme a legmegfelelőbb változat, hiszen a központi ukrán hatalommal fennálló ellentétei dacára "Magyarország óriási támogatásban részesítette Kárpátalját, és nem csak a magyar kisebbséget" - írta a prozak.info kárpátaljai ukrán hírportál. A cikk az ukrán oktatási törvény miatt keletkezett feszültséggel kapcsolatban megjegyezte: lehet, hogy az ukrán állami vezetés más eredményre számított a magyarországi választáson. A híroldal szerint Ukrajnában ugyan a hatalmat elkeseríti a magyarországi választás eredménye, valójában azonban "semmilyen szörnyűség" nem történt, az éles kampányretorika befejeződése után Magyarországon lehiggadnak a kedélyek, minden pragmatikusabb lesz. Másrészt pedig - mutatott rá a cikk - Magyarország meglehetősen racionálisan apellált Ukrajnához, a magyar követelések teljesen logikusak voltak, s most egyszerűen le kell ülni a tárgyalóasztalhoz és pragmatikus mederben rendezni kell az összes vitás kérdést.



A legolvasottabb szlovén napilap, a ljubljanai Delo kedden arról írt, hogy az európai főáramlás elleni küzdelem Orbán Viktor ideológiájának része, az EU-nak ezért be kell látnia, hogy a magyar fejlődés irányának figyelmen kívül hagyása nem stratégia. Az európai blokk alapja a jogállamiság, a liberális demokrácia, az EU intézményeinek keretrendszere, míg Orbánnak az EU-ról alkotott elképzelése ellentmond az EU DNS-ének - hangsúlyozta az újság. "A nyitottság helyett szűk látókörű, a jogállamot politikai autokráciával helyettesíti, és a közös uniós intézmények helyett az erős nemzetállammal van elfoglalva" - írták.



A maribori Vecer című napilap szerint Orbán Viktor győzelme aggodalomra ad okot, és itt az ideje, hogy az EU tegyen valamit annak érdekében, hogy megakadályozza a jobboldali radikalizmus terjedését az egész blokkban. A lap úgy véli: a magyar rendszer egyre inkább Putyinéhoz hasonlít, a populista jobboldali légkör pedig a kontinensen át terjed. Orbán folytatódó kormányzása azt jelenti, hogy Magyarország autokratikus vizekre evezett - írták, majd hozzátették: "a demokrácia elemei léteznek ugyan, de a maga a demokrácia egy üres kagylóhéj".

MTI