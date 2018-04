A Jobbik újraszámoltatja a szavazatokat

2018. április 10. 21:00

A Jobbik újraszámoltatja a szavazatokat azokban a választókörzetekben, ahol visszaélés érhető tetten - közölte az ellenzéki párt elnökségének döntését Jakab Péter szóvivő kedden Budapesten.

Mint mondta, képviselőik és jelöltjeik összevetik a szavazóköri jegyzőkönyvek és a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatait.



Értékelése szerint az a közvélekedés az országban, hogy a Fidesz elcsalta a választást, szerinte a kormánypártiaknak nemcsak arról kellett dönteni, hogy képviselők lesznek-e, hanem arról is, hogy börtönbe kerülnek-e.



A szóvivő azt is mondta, tudták, hogy a Fidesz "minden aljas eszközt felhasznál" a győzelem érdekében; számítottak szavazók szállítására, élelmiszercsomagok osztására, közalkalmazottak megfenyegetésére, illetve arra, hogy az ukrán határon könnyebben jöhettek át a kettős állampolgárok.



Hozzátette, úgy tűnik, hogy a párt "extra segítséget" is kaphatott az NVI-től, amelynek vezetője, Pálffy Ilona egykori fideszes helyettes államtitkár.



Bírálta, hogy az iroda szervere többször megbénult, az urnazárás után órákig nem publikáltak részeredményt, az utolsó fél órában pedig az adatbázis szerint 170-180 ezer szavazat eltűnt.



Jakab Péter példaként beszélt arról, volt olyan, hogy a jegyzőkönyv szerint a Jobbikra leadott 66 szavazatot egy kamupárt neve mellett könyvelték el, illetve olyan is, ahol pártja nulla szavazatot kapott listán, míg a NET párt 122-t.



A szóvivőt kérdezték arról, vitatja-e a végeredményt. Azt felelte, ha csalás gyanúja érhető tetten, akkor meg kell kérdőjelezni azt, ugyanis egyéni mandátumok sorsát is befolyásolhatja egy "megmagyarázhatatlannak tűnő baki".



Vona Gábor lemondásával kapcsolatban azt mondta: a leköszönő elnök minden tényt mérlegelt, tudomásul kell venni a döntését. A teljes elnökség lemondása nincs napirenden - tette hozzá.



Szintén kérdésre azt is elmondta: az új elnökről tisztújításon döntenek, a kongresszus pedig szavazatával kijelöli azt az irányt, amelyet a pártnak szán a következő években. A néppártosodásról szólva úgy fogalmazott, a 2003-as alapító okirat eleve ezt az irányt jelöli ki, mivel rögzíti, hogy a párt a nemzet egészét képviseli.



Megkérdezték a Magyar Nemzet és a Lánchíd rádió megszűnéséről is, amit a magyar sajtószabadság fekete napjaként minősített. Kifejtette: azok az orgánumok, amelyekkel szemben a Jobbik sorozatosan nyer sajtópereket, állami támogatást kapnak, amelyek pedig "a sajtószabadság utolsó bástyáiként megpróbálnak hitelesen tájékoztatni", azok olyan anyagi helyzetbe kerülnek, hogy "le kell húzniuk a rolót".

MTI