LMP: nehezen kerülhető el a szavazatok újraszámolása

2018. április 10. 21:08

Özönlenek az LMP-hez a választási jogsértésre utaló panaszok, amelyek hátterét a párt feltárná - mondta keddi sajtótájékoztatóján Szél Bernadett társelnök. A társelnökségről már lemondott Hadházy Ákos szerint ezek miatt nehezen kerülhető el az összes szavazat újraszámlálása.

Szél Bernadett kijelentette: jogászaik folyamatosan próbálják feltárni a vitatott eseteket, amelyek közül a saját környezetében, Pest megye 2-es választókörében tapasztaltakat hozta példaként, ahol vizsgálni kell a listás és az egyéni szavazataik közötti jelentős eltérés okát.



Szerinte át kell tekinteni kell azt is, országosan mekkora a gond a választás tisztaságával kapcsolatban. Ehhez még várják a részletes adatokat a választási szervektől. Nézni fogják a szavazáson megjelentek, de nem szavazók számát is, azok ugyanis lánccsalásra utalnak - mondta.



Vannak olyan körzetek, ahol nem volt ellenzéki delegált a szavazatszámlálók között, mint mondta, ezekben szerintük független megfigyelő jelenlétében kell újraszámolni a voksokat. "Amennyiben ezt nem fogják hagyni, akkor meg fogjuk szervezni, hogy ellenzéki képviselők mehessenek az újraszámláláshoz".



Hadházy Ákos úgy fogalmazott: nyilvánvalónak tűnik, hogy tömegesen történtek csalások, a kérdés, hogy a központi nyilvántartásba beavatkoztak-e. Zavarba ejtőnek minősítette a vasárnap délelőtti programleállást, programváltás, és mint mondta, rendkívül lassan jöttek az eredmények a választás éjszakáján.



Még a Fidesz tagjaként szerzett tapasztalataira alapozva azt állította: a kormánypárt már a választások megkezdése után néhány órával meg tudja saccolni a várható eredményeket. A Kubatov-lista létező lista, amin minden választópolgár rajta van - jelentette ki -, és mindenkit annak megfelelően tartanak nyilván rajta, hogyan közreműködött korábban a párt akcióiban.



"Ez alapján a Fidesz pontosan be tudja azonosítani mindannyiunkról, hogy kire várható a szavazatunk" - folytatta. Hozzátette: a Fidesz szavazóköri biztosai le szokták adni a már szavazók listáját. Szerinte mindezek alapján nem lesz elkerülhető a szavazatok teljes körű újraszámolása.

Szél Bernadett, a Lehet Más a Politika (LMP) társelnöke és Hadházy Ákos, a párt antikorrupciós szakszóvivője Az LMP vizsgálatot kezdeményez a választási csalások felderítése ügyében címmel tartott sajtótájékoztatójukon az Országgyűlés Irodaházában 2018. április 10-én. MTI Fotó: Bruzák Noémi



Szél Bernadett kérdést kapott arról, felelősnek érzi-e magát az ellenzék sikertelenségéért. "Természetesen érzem a felelősséget, egy hatalmas arculcsapás volt az, ami történt vasárnap" - kezdte válaszát. Teljes, előrehozott tisztújítást kért emiatt - folytatta -, amin maga is megmérettetik.



Arra a kérdésre, hogy sajtóhírek szerint a várhatóan mandátumhoz jutó képviselőjük, Ungár Péter megvásárolná a Magyar Nemzet napilapot, Szél Bernadett azt mondta: úgy tudja, politikustársa egyetlen célja, hogy a médium ne kerüljön a propagandamédia kezére.



Arra a felvetésre, hogy Schiffer András korábbi társelnök jogi eljárást helyezett kilátása utódja kijelentései miatt, amely szerint Schiffer András fenyegette volna a visszalépőket, Hadházy Ákos azt mondta: "a Fidesz minden korrupcióinfóm után nagyon hasonlóan szokott nyilatkozni", de a feljelentések általában nem szoktak bekövetkezni. "Azt hiszem, itt sem fog bekövetkezni és itt sem hazudtam" - felelte.



Az LMP belső feszültségeit érintő kérdésre Szél Bernadett azt felelte: a párt egységes a célja megvalósításában, ennek módjában valóban voltak feszültségek. Ez a párt korábban sosem folytatott olyan szövetségi politikát, mint most, és valóban voltak, akik szerint ezt máshogy kellett volna. Kijelentette ugyanakkor: minden döntést az országos politikai tanács többségével és az elnökség támogatásával hozták.



Hadházy Ákos hangsúlyozta: "semmilyen önállóskodás" nem volt, amit az LMP tett, az mind többségi döntés alapján történt.



Azzal kapcsolatban, hogy lemond-e parlamenti mandátumáról, azt felelte: ebben a kérdésben még nem hozott döntést, de megfelelő időben meghozza azt.



Vona Gábor Jobbik-elnök távozásával kapcsolatban Szél Bernadett sajnálatát fejezte ki, és, mint mondta, reméli, hogy a Jobbik nem fog szélsőjobboldali párttá válni.

MTI