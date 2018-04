A választás eredményét mindenkinek el kellene fogadnia

2018. április 10. 22:55

Kétharmados győzelem született a vasárnapi országgyűlési választáson, és ezt mindenkinek illene elfogadnia - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója kedd este az M1 aktuális csatornán.

Hidvéghi Balázs ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy ellenzékiek tüntetést jelentettek be szombatra. Közölte, ez azt mutatja, hogy lenézik az embereket, mert a "kristálytiszta" eredményt mindenkinek el kellene fogadnia.



Ez az a fajta "sorosista brigád", amelyik, ha nem a szája íze szerinti eredmény születik, akkor "nekimegy a demokráciának is" - fogalmazott.



Szólt arról is, hogy az ellenzék eleinte még a saját sikereként üdvözölte a magas részvételt, aztán több pártban lemondások következtek, majd választási csalással vádaskodnak. Hozzátette: folytatódik az "adok-kapok" az ellenzéki térfélen, és megint Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke "diktálja a tempót" a baloldalon.



Hidvéghi Balázs jelezte: nem számítottak a kétharmadra, de győzelemre, többségre készültek. Ez különleges megtiszteltetés, nagy felelősség - mondta.

MTI - M1