A költészet napja - Elkezdődött a Versmaraton

2018. április 11. 10:56

Elkezdődött a nyolcadik Versmaraton szerdán délelőtt a budapesti Akvárium Klubban, ahol 12 órán keresztül kortárs költők szavalják verseiket a költészet napja alkalmából.

A vers, a művészet a lélek oxigénje, akkor figyelünk fel rá, amikor elkezd fogyni körülöttünk - fogalmazott Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke, aki szerint a Versmaraton arra is ösztönöz, hogy ne csak ezen az egy napon foglalkozunk a költészettel, a kortárs szerzőkkel.



A rendezvényen a Magyar Napló Kiadó gondozásában megjelent Az év versei 2018 antológiában szereplő 100 költőből 58 olvassa fel költeményeit. A Versmaraton a Magyar Írószövetség, a Magyar Napló Kiadó és a közmédia közös rendezvénye.



Mucsányi Marianna, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója a megnyitón kiemelte: ahhoz, hogy a költészet mindenkihez eljusson, szükség van a Versmaratonhoz hasonló rendezvényekre.



A rendezvény új helyszínének, az Akvárium Klubnak a kiválasztásával a Versmaraton a fiatalabb generációk felé is nyitni szeretne - fűzte hozzá.



Az Akvárium Klubban mások mellett Ágh István, Géczi János, Szőcs Géza, Kukorelly Endre, Mezey Katalin, Kemény István, Terék Anna, Turi Tímea, Böszörményi Zoltán, Serfőző Simon, Kiss Judit Ágnes, Horkay Hörcher Ferenc, Végh Attila és Oravecz Péter szavalja saját verseit szerdán este 10 óráig.



A felolvasásokat beszélgetések szakítják meg a szerzőkkel. Az ingyenes esemény házigazdái Völgyi Tóth Zsuzsanna és Gyarmati Péter, Kossuth Rádió műsorvezetői.



Jánosi Zoltán, a Magyar Napló Kiadó főszerkesztője felidézte: április 7-én rendezték meg a Költők Futását a budapesti Ferenc térről indulva, ahol a résztvevők a Versmaraton ötletgazdája, Oláh János (1942-2016) széktámlájának egy darabját stafétaként egymásnak adva futottak le közösen egy maratont.



A Versmaratont a Kossuth Rádió élő közvetítéssel és helyszíni bejelentkezésekkel is követi a nap folyamán. A teljes rendezvény élőben követhető a mediaklikk.hu internetes oldalon.

MTI