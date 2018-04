Kizáratná a Fideszt a Néppártból egy belga EP-képviselő

2018. április 11. 13:05

A Fidesz kizárását fogja kezdeményezni az Európai Néppártból (EPP) a belgiumi német ajkú közösség Keresztényszociális Pártjának (CSP) elnöke, mondván, hogy Orbán Viktor kormányfő számos alkalommal túllépte a határt, ugyanakkor elismerve, hogy az indítványa valószínűleg nem kap majd elegendő támogatást a pártcsaládon belül.

Pascal Arimont erről az RTBF belga közszolgálati televíziónak adott szerdai interjújában számolt be. A néppárti európai parlamenti (EP-) képviselő elmondta, hogy az EPP megosztott a kérdésben: többek szerint ha a párt meg akar felelni saját értékeinek, akkor ki kell zárnia soraiból a Fideszt, a többségi vélemény jelenleg azonban még az, hogy ezzel az egyetlen módját is elveszítenék Orbán "kordában tartásának".



Hangsúlyozta, ő maga a kizárás pártján van, de a másik álláspontban is "van valami", látva ugyanis Orbán "rendkívül Brüsszel-ellenes és idegengyűlölő" választási kampányát, jogosan vetődik fel az a kérdés, hogy mi lenne még akkor, ha a Fidesz tagja sem lenne az Európai Néppártnak.



A belga kereszténydemokrata politikus szerint amennyiben a magyar kormány nem vonja vissza az Európai Bizottság által élesen bírált jogszabályokat, akkor tényleg meg kell fontolni a Fidesz kizárását, de az is egy lehetőség, hogy addig felfüggesztik a párt tagságát, amíg le nem zárulnak az Európai Bíróság előtt zajló eljárások.



Arimont hozzátette, a fideszes EP-képviselők egyáltalán nem Brüsszel- vagy Európa-ellenesek, velük problémamentes a közös munka, a gond csak az, hogy a vezetőjük retorikája "teljesen eltér" az övékétől.



A kicsiny párt elnöke végezetül arról számolt be, hogy Európának nem sikerült jól kezelnie a migráció ügyét. "A 2015-ös válság félelmet keltett, azt pedig el kell ismerni, hogy Orbán a jó kérdéseket tette fel az embereket aggasztó problémák kapcsán".



"Amikor a politika nem ad jó válaszokat, akkor az emberek azon pártokat választják, akik valamilyen megoldást kínálnak, még ha az nem is jó" - mondta, hozzátéve, hogy véleménye szerint Orbán "egyszerű válaszokat" adott, amelyek hosszú távon nem jelentenek megoldást a problémára.

