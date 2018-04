Niedermüller: Szájer nem tényszerűen tájékoztatott

2018. április 11. 14:37

Niedermüller Péter: Szájer József nem tényszerűen tájékoztatta a néppárti EP-képviselőket

Szájer József fideszes európai parlamenti (EP) képviselő nem a tényeknek felelő módon tájékoztatta az Európai Néppárt képviselőit és elnökét a múlt hét végi magyar választások menetéről és eredményeiről nekik írt levelében - jelentette ki Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője Brüsszelben magyar újságíróknak nyilatkozva szerdán.

A képviselő aláhúzta, fontos tájékoztatni az Európai Parlament képviselőit és a magyar választókat is arról, hogy vannak más értelmezések is a választásokkal kapcsolatban.



A DK-s politikus kiemelte, több nemzetközi szervezet is megállapította a Fidesz médiafölényét, ugyanakkor a fideszes képviselő szerint a magyar kormánypártnak mégis hétszeres médiatúlsúllyal kellett megküzdenie. Véleménye szerint a közszolgálati televízió is csak a törvény szabta öt percre hívta be az ellenzéki pártok képviselőik, miközben a kormánypártnak korlátlan idő állt rendelkezésre, hogy a hozzá közel álló, de még a velük nem szimpatizáló médiumokban is megnyilvánuljanak. Niedermüller Péter szerint a Fidesz kampánya "igaztalan dolgokon" alapult.



"Kifejezetten ellenséges, gyűlöletet keltő plakátokkal volt tele az ország" - fogalmazott.



A képviselő aláhúzta, gyűlöletkeltőnek számít, hogy a kampány alatt elhangzottak olyan kijelentések is, amelyek szerint "vége lesz Magyarországnak, vége a magyar kultúrának, vége a keresztény kultúrának Európában, vége azoknak a hagyományoknak, amelyekre felépítettük az országunkat".



Végezetül kijelentette, nem ismer olyan nemzetközi felmérést és "nagy tekintélyű" újságot, amely "ne utalt volna arra határozottan és egyértelműen", hogy nem igazságos és sportszerű a magyar választási rendszer, amelynek segítségével a Fidesz újra kétharmados többséghez jutott. Hozzátette, ezzel nem kívánja elterelni a figyelmet az ellenzék felelősségéről, ugyanis még ebben a rendszerben is le lehetett volna győzni a kormánypártot.

MTI