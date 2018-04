A Mazsihisz sajnálja a főrabbi lemondását

2018. április 11. 15:42

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) világi vezetése sajnálattal vette kézhez Frölich Róbert országos főrabbi lemondását, amellyel szerintük "a sokszínű zsidóságot éri veszteség" - közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.

Frölich Róbert szerdán saját közösségi oldalán jelentette be döntését, amelyet azzal indokolt, hogy az elmúlt években a Mazsihisz "olyan irányba mozdult el, nem kis mértékben a világi vezetés tudtával, támogatásával, amely egyre távolabb kerül mindattól", amit ő képviselt és képviselni szándékozik a jövőben is.



A Mazsihisz erre reagálva azt közölte: a szervezet közgyűlése nemrégiben meghatározó többséggel erősítette meg "új stratégiáját, amely a változó világra nyitott, sokszínű magyar zsidó közösség építését célozza meg".



A Mazsihisz "legfőbb döntéshozó testületének határozatát mindenkinek, de különösen a választott tisztségviselőknek tudomásul kell venni" - írták a közleményben.



Úgy fogalmaztak: "valljuk, hogy a több mint 150 éves múltra visszatekintő magyar neológ mozgalom számára a hagyományok továbbvitele mellett az állandó megújulás az egyik legfőbb erény, ezen az úton, a megújulás és a befogadás útján kell továbbra is haladni".



Hozzátették: Magyarország emblematikus zsinagógájának, a Dohány utcai zsinagógának főrabbijaként Frölich Róbert továbbra is a zsidó közösségért fog dolgozni.

MTI