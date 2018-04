Varsó: robbanás okozta a szmolenszki légi katasztrófát

2018. április 11. 16:26

A szmolenszki légi katasztrófát nem a pilóták hibája, hanem egy sor szándékos, egyebek között a gép oroszországi javításakor tett intézkedés, végül pedig a levegőben történt robbanás okozta - áll abban az időközi műszaki jelentésben, amelyet szerdán hozott nyilvánosságra Varsóban a lengyel minisztériumi vizsgálóbizottság.

A dokumentumot a PAP hírügynökség tette közzé azzal egy időben, hogy az Antoni Macierewicz volt nemzetvédelmi miniszter vezette bizottság ismertette a vizsgálat eddigi eredményeit. A zárójelentés Macierewicz szerint megközelítőleg egy év múlva várható.



Az ismertetett dokumentumban semmissé nyilvánítják a 2010-2011-ben működő, Jerzy Miller akkori belügyminiszter vezette lengyel bizottság jelentését, amely eddig hivatalos lengyel álláspontnak számított, és amely a lengyel pilótákat is felelőssé tette a katasztrófáért. Macierewicz szerint a Miller-jelentés politikai nyomásgyakorlás hatására készült. Aláhúzta: a zárójelentés elkészítéséig nem fogalmazzák meg a lengyel állam újabb hivatalos álláspontját.



A szerdai jelentés szerint a gép bal szárnya a szmolenszki repülőtér előtt mintegy 900 méterrel felrobbant, és még a föld felett robbant fel a gép törzse is, így nem egy nyírfával való ütközéskor rongálódott meg, ami az orosz vizsgálóbizottság 2011-es jelentése szerint a katasztrófát okozta.



A Macierewicz-bizottság szerint a katasztrófát "egy sor tudatos lépés" okozta, köztük felsorolják a gép oroszországi javítását, a lengyel küldöttség útja megszervezésének a módját, a gép "tudatosan téves irányítását" az orosz légiirányítók részéről, majd a gép meghibásodásait és felrobbanását.



A robbanásra a bizottság szerint a gép több tízezer roncsdarabra való szétesése, akárcsak az áldozatokon kimutatott sérülések vallanak, valamint az, hogy a lezuhant gép nem vájt ki mély krátert. Rámutattak: a robbanást nem vonta kétségbe az Oroszországi Föderáció Államközi Légügyi Bizottságának (MAK) 2011 augusztusában ismertetett jelentése sem, amely viszont az üzemanyagtartályban bekövetkezett úgynevezett hidraulikus lökéssel magyarázta ezt.



Azt, hogy robbanás történt, Macierewicz a konferencián kétségtelennek nevezte. Elmondta viszont: még vizsgálják, mi okozta ezt, "hol helyezhették el esetleg a robbanóanyagot". A bizottság szakértői elmondták: az üzemanyag esetleges belobbanása okozta robbanás másfajta károkat okozott volna, mint amilyeneket adott esetben észleltek, és másképpen néznének ki a roncsok a földnek ütközéskor történt robbanás után is.



A konferencián Frank Taylor brit légiforgalmi szakértő rámutatott: a lengyel pilóták hibáját kiemelő orosz bizottság vizsgálata hiányos volt, többek között nem állították össze a gépet, ami az ilyen vizsgálatok nélkülözhetetlen része. Macierewicz közölte: a továbbá is Oroszországban tartott géproncs összeállítását egy virtuális modellel helyettesítik, ezen jelenleg az amerikai Nemzeti Légiforgalmi Kutatóközpontban (NIAR) dolgoznak.

