Vojislav Seselj büszke a tetteire

2018. április 11. 22:57

Büszke mindazokra a bűncselekményekre, amelyeket a számlájára írtak, és megismételné azokat az ultranacionalista Vojislav Seselj, akit - korábbi felmentését visszavonva - szerdán tíz év börtönre ítélt emberiesség elleni bűncselekmények miatt az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT).

Az ítélethirdetés után a Szabad Európa Rádió balkáni irodájának Vojislav Seselj azt mondta: mindent megtesz annak érdekében, hogy semmissé nyilvánítsák ezt az ítéletet, ám fontosnak tartja kiemelni, hogy "büszke mindazokra a háborús és emberiesség ellen elkövetett bűnökre, amelyeket a számlájára írnak, és a jövőben kész azokat megismételni".



A politikust a szerbiai horvát népcsoport tagjainak deportálása és üldöztetése miatt találták bűnösnek, a többi vádpont alól azonban felmentették.



Seselj állítása szerint nem támadták meg a Belgrádtól 60 kilométerre fekvő Herkóca (Hrtkovci) horvát lakosságát, mindazonáltal nem határolódott el saját, 26 évvel ezelőtti beszédétől, amelyben leszögezte: "A horvátoknak nincs helyük Herkócán". Most azt állítja, az elhangzott beszéd ellenére egyetlen horvátot sem üldöztek el sem onnan, sem más szerbiai városból anélkül, hogy az ne cserélte volna el vagyonát egy Horvátországból elűzött szerbével, és Seselj állítása szerint az ingatlancserére sem kényszerített senkit, noha amellett kardoskodott.



A hágai Nemzetközi Törvényszék (NT) megbízatásának lejárta után a MICT vette át a fennmaradó ügyeket, így Seselj fellebbviteli ügyét is. A Szerb Radikális Párt elnökét a nemzetközi törvényszék 2016 márciusában bizonyíték hiányában a vádpontok mindegyike alól felmentette, majd szabadlábra helyezte.



A szerdai, másodfokú ítéletet Seselj távollétében mondták ki, ő ugyanis korábban kijelentette, nem foglalkozik tovább Hágával, nem érdekli, hogyan döntenek a bírák. Az ítélet értelmében a politikus szabadlábon maradhat, miután több mint 11 évet már letöltött korábban az NT börtönében.



Seselj leszögezte: minden valószínűség szerint fellebbezést nyújt be az ítélet ellen, Hágába azonban nem megy vissza soha többé, hiszen ott még a mostani ítéletben foglaltnál is több időt töltött. Szerinte az ítélet ellentmond az angolszász jogrendnek, az alapján ugyanis nem lehetett volna felülbírálni az elsőfokú, felmentő ítéletet, hanem csak újratárgyalást lehetett volna elrendelni.



"Engem gyakorlatilag öt olyan bíró ítélt el, aki soha életében nem látott. Már magában ez is botrányos, hiszen létezik a közvetlenség elve, vagyis nem ítélhet el olyan, aki soha nem látott. Valószínűleg fellebbezek. Nem sok esély van a fellebbezésre, de végig akarom vinni, hogy minél több gondot okozhassak nekik, és minél jobban felhívjam a figyelmet a jogellenes viselkedésükre" - hangsúlyozta a Szputnyik orosz hírügynökség szerbiai irodájának a radikális politikus.



Vojislav Seselj jelenleg az általa vezetett Szerb Radikális Párt parlamenti képviselője Belgrádban.

MTI