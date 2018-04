Moszkva az amerikai áruk korlátozásával válaszolhat

2018. április 11. 23:02

Moszkvának fontolóra kell vennie az amerikai, vagy az amerikai cégek által Oroszországban gyártatott áruk kereskedelmének korlátozását, válaszul az Egyesült Államok által ellene bevezetett szankciókra - jelentette ki Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök a szerdán az orosz parlament alsóházában elmondott beszédében.

Medvegyev szerint a szankciókkal az Egyesült Államok arra tesz kísérletet, hogy megszállja a globális piacokat az amerikai vállalatok számára. Az orosz kormányfő szerint Moszkvának meg kell fontolnia válaszintézkedéseit, nehogy azok neki is kárt okozzanak.



"Nem zárom ki, hogy az Egyesült Államokkal való együttműködésünk összes aspektusát felülvizsgáljuk" - mondta.



"Mind keményebben igyekeznek bennünket pénzügyi és gazdasági gyűrűbe vonni, és erre nem reagálni nem tudunk" - tette hozzá.



Az orosz vámhivatal adatai szerint Oroszország tavaly 12,5 milliárd értékben vásárolt amerikai árut, egyebek között repülőgépeket, gépeket gyógyszer- és vegyipari termékeket. A Szovjetunió összeomlása óta a Ford Motor Co, a PepsiCo, a Coca-Cola HBC milliárdokat fektetett az orosz gazdaságba.



Oroszország 2014-ben, válaszul az ellene a Krím elcsatolása és a délkelet-ukrajnai beavatkozása miatt bevezetett nyugati szankciókra számos ország ellen élelmiszer-behozatali embargót vezetett be. Moszkva ellenintézkedései a külföldi cégek által orosz területen gyártott termékeket nem érintették, igaz, 2015-ben a McDonald's Corp. éttermei ellen végrehajtott ellenőrzések miatt több egységet ideiglenesen be kellett zárni.



Az amerikai szankciók miatt egyébként az euró árfolyama 2016 márciusa óta először haladta meg a 80, a dollár pedig a 64 rubelt.



Washington múlt pénteken jelentette be, hogy szankciókkal sújtott orosz oligarchákat, vállalatokat és kormányzati tisztségviselőket a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt káros beavatkozás, a Krím bekebelezése és a szíriai szerepvállalás miatt.



Az amerikai pénzügyminisztérium által bejelentett büntetőintézkedések hét oligarchát, tizenkét általuk tulajdonolt vagy ellenőrzött vállalatot, állami fegyverkereskedő cégeket, egy bankot és tizenhét kormányzati tisztségviselőt érintenek. A szankciók részeként befagyasztják az érintettek amerikai joghatóság alá eső vagyonát, és megtiltják az amerikai állampolgároknak, hogy üzletet kössenek velük.

MTI