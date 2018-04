Trump: Sosem mondtam, mikor támadjuk meg Szíriát

Az amerikai elnök legfrissebb Twitter-üzenetében Donald Trump kifejti, hogy bármikor megindulhat egy Szíria elleni akció.

Sosem hangzott el, mikor indulna meg a Szíria elleni támadás. Talán hamarosan, de az is meglehet, hogy jóval később – olvasható az elnök bejegyzésében.

Trump így folytatja: az Egyesült Államok a vezetésem alatt minden egyes alkalommal kiváló munkát végzett az Iszlám Állam által megszállt régió megtisztításában – hol marad érte a köszönet?

Donald J. Trump‏Hitelesített felhasználó @realDonaldTrump

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”