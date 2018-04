Merkel: nem veszünk részt katonai műveletekben

2018. április 12. 15:23

Németország nem vesz részt a szíriai Dúmában történt vegyifegyver-támadás miatt a közel-keleti arab ország vezetése ellen esetlegesen indítandó katonai műveletekben - jelentette ki Angela Merkel német kancellár csütörtökön Berlinben.

Lars-Rokke Rasmussen dán kormányfővel folytatott megbeszélése után kettejük közös sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva kiemelte, hogy még nincs döntés arról, indul-e katonai művelet a damaszkuszi rezsim ellen a kelet-gútai Dúmában végrehajtott vegyifegyver-támadás miatt.



Amennyiben indul katonai akció, Németország nem vesz részt benne, de támogat minden erőfeszítést, amely világossá teszi mindenki számára, hogy a vegyi fegyverek használata elfogadhatatlan - mondta a német kancellár.



Valamennyi lehetséges lépést meg kell vizsgálni, ami Németországnak elsősorban az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT) és a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetben (OPCW) folytatott munka támogatását jelenti - tette hozzá Angela Merkel. Jelezte, hogy Németország akkor is támogatná az ENSZ BT tevékenységét, ha a "diplomácián túlmutató" lépéseket tenne.



Felidézte, hogy Németország 2014-ben az OPCW felkérésére részt vett a szíriai hadsereg bejelentett vegyifegyver-készletének megsemmisítésében. A dúmai támadás tanulságaként meg kell állapítani, hogy nem sikerült valamennyi ilyen fegyvert megsemmisíteni - mondta a német kancellár.



Hozzátette, hogy csütörtökön telefonon beszélt Emmanuel Macron francia elnökkel. Beszéltek arról az aggodalomról is, hogy fenyeget a vegyi fegyverek használatának tilalmáról szóló globális közmegegyezés eróziója.



Elmondta, hogy Németország most elsősorban Washingtonra és Párizsra figyel.



A Bassár el-Aszad elnök rezsimje ellen felkelők uralta Dúmában szombaton több mint 40 halálos áldozatot követelt egy feltehetően ideggázokkal történt támadás, amelyért a nyugati hatalmak a szíriai kormányt teszik felelőssé, és katonai megtorlást helyeztek kilátásba. A damaszkuszi vezetés és legfőbb szövetségese, Oroszország ezt visszautasítják, koholmánynak nevezve a Nyugat állításait.

