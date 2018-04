MSZP-P: újra a listázások korszakát éli Magyarország

2018. április 12. 17:46

Az MSZP-Párbeszéd szerint ma újra a listázások korszakát éli Magyarország, a választásokat pedig rendszerszinten befolyásolta a Fidesz.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón arra reagált, hogy a Figyelő olyan emberek nevét sorolta fel, akik a hetilap szerint Soros Györgynek, illetve az általa finanszírozott szervezeteknek dolgoznak.



Az ellenzéki politikus azt mondta, olyan állampolgárokat listáznak ostoba módon, akik egy civil szervezet tagjaként teszik a dolgukat, nem ellenfelei senkinek, legfeljebb a szegénységnek, a korrupciónak és a demokrácia lábbal tiprásának.



Szerinte aki ezekben az emberekben ellenséget lát, az világossá teszi, hogy igazi ellenfele az országot jobbá tenni akaró állampolgári akarat.



Elmondta, a választás előtt néhány héttel Orbán Viktor miniszterelnök megfenyegette a változást akaró embereket és a változást akaró pártokat, és arról beszélt kétezer magyar állampolgár ellenfele az Orbán-rezsimnek.



Karácsony Gergely közölte, bármekkora felhatalmazást is kapott a Fidesz a választópolgároktól, nem arra kapta, hogy más állampolgárokat megfélemlítsen, ezért az MSZP-Párbeszéd szövetség minden politikai eszközt megragad annak érdekében, hogy véget vessenek az embereket megfélemlítő politikának.



A politikus "a történelem furcsa fintoraként" értékelte, hogy a lista abban a hetilapban jelent meg, amelynek tulajdonosa Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója.



Ez a múlt század borzalmait bemutató múzeum azért jött létre, hogy Magyarországon soha senkinek ne kelljen attól félnie, hogy listázzák őt - hangsúlyozta.



"A Terror Háza a B-listák, a kuláklisták emlékezete. De nem azért állítjuk ezt az emléket, hogy ez a múlt visszajöjjön, hanem azért, hogy ne felejtsük el, viszont túlléptünk rajta" - fogalmazott.



Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője kijelentette: sok-sok jele van annak, hogy a Fidesz rendszerszinten befolyásolta a parlamenti választás eredményét. Ide sorolta a választási jogszabályokat, a kamupártokat, a médiaviszonyok megváltoztatását, a fiktív címre bejelentett választókat.



A választási szabályok megváltoztatása azt eredményezi - fejtette ki - , hogy miközben a választók csak az egyharmada szavazott a Fideszre, a pártnak kétharmados többsége lesz a parlamentben.



"A választási iroda tulajdonképpen meghekkelte a valasztas.hu-t a választás napján" - fogalmazott Tóth Bertalan, utalva arra, hogy vasárnap visszaállították a régi honlapot, amelynek szerinte a biztonsági kockázata is nagyobb.



Jelezte, megérti azokat a választókat, akik szombaton hangot adnak felháborodásuknak, az MSZP-Párbeszéd is támogatja a demonstrációjukat. Hozzátette: az állampolgároknak hallatni kell a hangjukat, két és félmillió választó a változásra, a Fidesz ellen szavazott.



Tóth Bertalan kérdésre válaszolva elmondta, minden jogi megoldást megragadnak, például kifogást nyújtottak be a választási informatikai rendszer miatt. Elmondta, a választás eredményének szombati megállapításakor is nyújtanak be kifogásokat.



Arra a kérdésre, mit szólnak ahhoz, hogy a Pest megyei MSZP új választás kiírását követeli, a frakcióvezető elmondta, megértik azokat, akik felháborodtak az elmúlt napok eseményein. Az új választás kiírásának megvannak a jogi feltételei, azt a köztársasági elnök rendeli el, várják a döntését.



A politikus szólt arról is, hogy a választás eredményének elemzése elindult az MSZP-ben, az elnökség le is mondott, és a jövő heti választmányi ülésen értékelnek majd.



Kérdezték arról is, indul-e az MSZP elnökségéért. Tóth Bertalan úgy válaszolt, kapott több felkérést is. Azt mondta, csapatban gondolkodik és az együttműködés, a nyitottság pártján van. Ha az MSZP úgy jut el a kongresszusig, hogy ez a nyitottság, együttműködés és csapatszellem lesz az uralkodó és nem a bezárkózás, akkor nem ugrik el a feladat elől, elindul az MSZP elnökségéért - részletezte.



Arra a kérdésre, hogy egyetért-e azzal, az MSZP-nek és a Párbeszédnek frakciószövetségben kell működnie a parlamentben, Karácsony Gergely közölte, egyetért azzal, hogy az MSZP-Párbeszéd szövetséget fent kell tartani, sőt szélesíteni kell a következő években.



Elmondta, a következő napokban kitalálják azt, hogy a szövetség erősítésének mi a konkrét jogi formája.

