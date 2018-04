Moszkva: nem állapítható meg, hol készült a hatóanyag

2018. április 12. 21:16

Nem állapítható meg egyértelműen, hogy mely országban állították elő azt a hatóanyagot, amellyel Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynököt és lányát megmérgezték - jelentette ki Georgij Kalamanov orosz ipari és kereskedelmi miniszter az Interfax orosz hírügynökségnek csütörtökön adott nyilatkozatában.

"Nem létezhet semmilyen olyan egyedi marker, amely egyértelműen kimutatná, hogy mely országban állították elő a Szkripalék ellen használt szert"- mondta Kalamanov.



A miniszterhelyettes a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) jelentésére reagált, amely megerősítette London korábbi megállapítását, amely szerint Szkripalt és lányát Novicsok osztályú, fegyvertisztaságú idegméreggel kísérelték meg megölni.



Kalamanov kijelentette, hogy Moszkva nemzetközi vizsgálatot sürget, az OPCW végrehajtó tanácsa és a vegyifegyver-tilalmi egyezmény részes országai konferenciája harmadik felülvizsgálati ülésének jelentésével összhangban.



Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ hírügynökségnek kijelentette, hogy Oroszország is megkapta az OPCW jelentését, de csak alapos tanulmányozás után értékeli. Hangsúlyozta, hogy Szkripal-üggyel kapcsolatban az igazságot csakis egy független szakértői bizottság állapíthatja meg, amelynek munkájában Oroszország is közvetlenül részt vesz. Emlékeztetett rá, hogy Moszkva egy ilyen testület felállítását javasolta az OPCW végrehajtó tanácsának. Megismételte, hogy az orosz fél nem bízik meg Nagy-Britanniában a Szkripal-ügy kivizsgálásával kapcsolatban.



A külügyminiszter-helyettes szerint az EU "feláldozza az igazságot geopolitikai érdekei oltárán", amikor fellép a független bizottság felállítása ellen. Rjabkov emlékeztetett rá, hogy Oroszország nem kapott kielégítő választ a Szkripal-ügy kivizsgálásával kapcsolatban az OPCW-hez intézett 13 kérdésére. Moszkva egyebek között arra próbált meg választ kapni, hogy milyen volt az OPCW Nagy-Britanniában megfordult szakértői küldöttségének összetétele, a küldöttség mennyi ideig dolgozott ott és kivel lépett kapcsolatba, milyen információkat és adatokat kapott. Az orosz külügyminisztérium arra is feleletet vár, hogy milyen módon történt a minták kiválasztása, hogy azokat mely tanúsított laboratóriumokban elemezték, és az eljárás folyamán betartották-e az OPCW-nél alapelvként alkalmazott felügyeleti láncolatot (chain of custody).



Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtökön kijelentette: Moszkvának minden alapja megvan arra, hogy a Szkripal-ügyben "szándékos dezinformációval, propagandával és a közvélemény manipulálásával" és "provokációval" vádolja meg a brit kormányzatot. Felhívta a figyelmet arra, hogy Szkripalt és a lányát "senki sem látta" több mint egy hónappal a megmérgezésük után, még friss fényképen sem, és sem a sajtó, sem az orosz külügyminisztérium nem tudott kapcsolatba lépni velük.



Zaharova nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a brit hatóságok erőszakkal szigetelik el az orosz állampolgárságú apát és lányát (Szergej Szkripal brit állampolgársággal is rendelkezik) és kényszerítik őket, hogy részt vegyenek egy "színjátékban". Szavai szerint "egyre több a kérdés, amelyekre egyáltalán nincs válasz" és a sajtóban megjelenő kiszivárogtatások is "tudatosak" és "célirányosak". Zaharova úgy vélekedett, hogy a Szkripal-ügyben "az információs háború új stratégiáját" próbálták ki.



Szergej Szkripal Nagy-Britanniában élő volt orosz-brit kettős ügynököt és lányát, a hozzá Oroszországból vendégségbe érkezett Julija Szkripalt idén március 4-én súlyos mérgezéses tünetekkel vitték az angliai Salisbury városának kórházába. Szkripal az orosz katonai hírszerzés ezredeseként az MI6 ügynöke volt, ami miatt hazájában börtönbüntetésre ítélték, de ügynökcsere keretében elengedték. London a merénylettel Oroszországot gyanúsította meg, amit Moszkva visszautasított.



Az ügy miatt 29 ország utasított ki orosz diplomatákat, amire Moszkva azonos módon válaszolt.

MTI