Az Öt Csillag-Liga kizárná Berlusconit

2018. április 12. 22:33

Luigi Di Maio: Berlusconi álljon félre és tegye lehetővé az Öt Csillag-Liga kormányt

Silvio Berlusconi álljon félre és tegye lehetővé, hogy olyan kormány alakuljon, amely meg tudja változtatni Olaszországot - jelentette ki az Öt Csillag Mozgalom (M5S) miniszterelnök-jelöltje a kormányalakítási egyeztetések után a sajtónak csütörtökön.

Luigi Di Maio azt mondta, az M5S kész a kormányalakításra a Matteo Salvini vezette Ligával, de továbbra is kizárja ugyanezt a Liga vezette jobboldali koalíció egészével, amelynek Silvio Berlusconi pártja is a tagja.



Luigi Di Maio korábbi kijelentéseit ismételte meg, miszerint az M5S két erővel tudja elképzelni a kormányalakítást a németországi nagykoalíció példájára: a balközép Demokrata Párttal (PD) és a Ligával. Megjegyezte, hogy a kettő közül az M5S inkább a Ligával van politikai összhangban.



Hozzátette, Matteo Salvini viszont továbbra is az általa vezetett jobboldali koalícióban gondolkodik, és ez megakadályozza, hogy az Olaszországot megváltoztatni akaró kormány jöjjön létre. Az M5S miniszterelnök-jelöltje szerint ezen a ponton Matteo Salvinié a felelősség, hogy döntsön, kit választ az M5S és a jobbközép közül.



Luigi Di Maio kijelentette, nem szabad több időt vesztegetni, a szíriai konfliktushelyzet miatt minél előtt meg kell alakulnia az új kormánynak. Elfogadhatatlannak nevezte a vegyi fegyverek használatát, hangsúlyozva, hogy az M5S a nyugati szövetségesek oldalán marad, de hozzátette, hogy a konfliktusra nem a katonai győzelem, hanem kizárólag a diplomácia-politikai megoldás adhat választ.



Sergio Mattarella államfő csütörtökön újraindította a kormányalakítási tárgyalásokat, miután ennek április eleji első fordulója eredménytelenül zárult.



Most a március 4-i választásokon legtöbb szavazatot szerző jobbközép koalíció pártjainak vezetői - Matteo Salvini a Liga, Silvio Berlusconi a Hajrá Olaszország (FI), Giorgia Meloni az Olasz Testvérek (FdI) képviseletében - közösen járult az államfőhöz.



A sajtónak nyilatkozó Matteo Salvini kijelentette, hogy a jobboldal egységes, a miniszterelnököt a Liga akarja megnevezni és a koalíció elutasítja, hogy mások megvétózzák a koalíció tagjait. Matteo Salvini azt is felvetette, hogy az államfő esetleg nem őt és nem Luigi Di Maiót nevezze ki miniszterelnöknek, hanem egy harmadik "tekintélyes" személyt a Liga útmutatása alapján.



Szíriáról Matteo Salvini azt mondta, el kell kerülni az egyoldalú fellépést. Hozzátette, megoldást Oroszország és a NATO közti közeledés jelent.



Salvini sajtótájékoztatója után Silvio Berlusconi ragadta magához a mikrofont, és demokratikus analfabétának nevezte az M5S-t.



Az olasz államfő pénteken zárja a kormányalakítási egyeztetések második körét, amely után bejelentheti, kit bíz meg a kormányalakítással vagy újabb konzultációkat tart. Ha miniszterelnök-jelöltet nevez meg, úgynevezett "próbaidőre" bocsátja a parlamenti támogatottsága előzetes felmérésére.

MTI