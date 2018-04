Szíria - Moszkva nem akarja a helyzet eszkalálódását

2018. április 12. 23:08

Oroszország nem akarja, hogy a szíriai helyzet eszkalálódjon, de nem támogathatja a "tisztességtelen vádaskodást", és nem is talált bizonyítékot arra, hogy Dúma városában vegyifegyver-támadást hajtottak volna végre - közölte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtökön Moszkvában.

Zaharova "militaristának" nevezte a Szíriával kapcsolatban Washingtonban elhangzott kijelentéseket, és azok súlyos lehetséges következményeire figyelmeztetett. A szóvivő szerint az Egyesült Államok és Franciaország erő alkalmazására vonatkozó fenyegetései "súlyosan sértik" az ENSZ Alapokmányát, a szombati izraeli légicsapás pedig rontott az arab ország stabilitásán.



A dúmai incidenssel kapcsolatban megismételte, hogy szíriai szélsőségesek provokációkkal igyekeznek megakadályozni az országban megindult békefolyamatot. Megítélése szerint ezek közé tartozik az is, hogy vegyi támadásokkal vádolják a szíriai kormányerőket.



Elmondta, hogy Moszkva "alaptalan és be nem bizonyított információ terjesztéseként" tekint az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) az állítólagos dúmai vegyi támadással kapcsolatos bejelentésére. Rámutatott: a WHO nem tudta megmondani, hogy mely kórházakhoz fordult segítségért az az 500 ember, aki az incidens során szerinte megsérült, és nem tudott felvilágosítást adni arra sem, hogyan történt az áldozatok és a sérültek összesítése.



Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök a Kreml tájékoztatása szerint csütörtökön telefonon megvitatta a szíriai helyzetet és kiemelte annak fontosságát, hogy a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) ellenőrei számára biztosítsák a helyszíni vizsgálat lehetőségét az arab országban.



Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ-nak nyilatkozva szintén arról beszélt, hogy "a katonai erőfitogtatás" helyett el kell érni, hogy az OPCW mielőbb missziót küldjön Dúmába. Mint mondta a mozgás ebben az irányban megindult ugyan, de ezt "meglehetősen lassúnak" ítélte, és sürgette a folyamat felgyorsítását.



Szíriai ellenzéki szervezetek állítása szerint a szíriai kormányerők szombaton vegyi fegyvert vetettek be Dúmában. Az állítólagos incidens következtében értesülések szerint többtucatnyi polgári lakos életét vesztette.



Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök március 13-án kilátásba helyezte mind a Szíriára irányuló rakétáknak, mind pedig hordozóeszközeiknek a kilövését, ha azok orosz katonák életét veszélyeztetnék.

