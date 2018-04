Gulácsiék kiestek az EL-ből

2018. április 13. 00:47

Búcsúzott az Európa Ligától Gulácsi Péter klubja a német RB Leipzig, amely 5–2-es vereséget szenvedett a Marseille vendégeként a sorozat negyeddöntőjének csütörtöki visszavágóján.

Az első mérkőzést 1-0-ra megnyerő lipcseiek a portugál Bruma révén már a második percben megszerezték a vezetést, de a hazaiak hamar egyenlítettek, miután egy szöglet után Gulácsi Péter ráütötte a labdát csapattársára, az osztrák Stefan Ilsankerre, róla pedig a hálóba pattant.



A 9. percben a magyar kapus két ziccert is bravúrral védett, de a harmadik kísérlet, a guineai Bouna Sarr lövése a hálóban kötött ki, így már a Marseille vezetett.



A 17. percben a franciák csapatkapitánya, Dimitri Payet bombagólt lőtt, amit a játékvezető, a görög Konsztantinosz Mitroglu szabálytalansága miatt nem adott meg. A házigazdák harmadik gólja a szünet előtt, egy pontrúgást követően, Florian Thauvin révén született meg.



A második félidő elején is gyengélkedett a lipcseiek védelme, több ígéretes helyzete volt a Marseille-nek, ezért Gulácsinak újabb bravúrokat kellett bemutatnia. A játék képe alapján meglepetésnek számított, hogy a francia Jean-Kevin Augustin csökkentette az RB Leipzig hátrányát, de öt perccel később Payet megszerezte a hazaiak negyedik találatát, ezzel eldőlt a mérkőzés és a továbbjutás is.



A rendes játékidő hosszabbításában egy német szöglethez Gulácsi is előrefutott, a japán Szakai Hiroki pedig az üresen hagyott kapuba talált.



A Lazio 4-2-es előny birtokában lépett pályára Salzburgban, ráadásul Ciro Immobile jóvoltából a második félidő elején vezetést szerzett. Az osztrákok szinte azonnal egyenlítettek, majd a 72. és a 76. perc között újabb három alkalommal voltak eredményesek, és nagy meglepetésre elbúcsúztatták esélyesebbnek vélt római riválisukat.



Az Arsenal a 4-1-re megnyert első meccs visszavágóján kétgólos hátrányba került a CSZKA Moszkva otthonában, ám Danny Welbeck gondoskodott róla, hogy a hajrában már ne kelljen izgulniuk a londoniaknak. A legvégén Aaron Ramsey egyenlített.



Az Atlético Madrid volt a napon az egyetlen, amely vereséggel jutott tovább, mivel a portugál Sporting CP 1-0-s sikere nem volt elég a párharc megfordításához.





Eredmények



Olympique Marseille (francia)–RB Leipzig (német) 5–2

(Ilsanker 6. – öngól, B. Sarr 9., Thauvin 38., Payet 60., Szakai 94., ill. Bruma 2., Augustin 55.)

Továbbjutott: az Olympique Marseille, 5–3-as összesítéssel



CSZKA Moszkva (orosz)–Arsenal (angol) 2–2

(Csalov 39., Nababkin 50., ill. Welbeck 75., Ramsey 92.)

Továbbjutott: az Arsenal, 6–3-as összesítéssel



Sporting CP (portugál)–Atlético Madrid (spanyol) 1–0

(F. Montero 28.)

Továbbjutott: az Atlético Madrid, 2–1-es összesítéssel



Salzburg (osztrák)–Lazio (olasz) 4–1

(Dabbur 56., Haidara 72., Hvang Hi Csan 74., Lainer 76., ill. Immobile 55.)

Továbbjutott: a Salzburg, 6–5-ös összesítéssel

m4sport.hu