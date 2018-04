Török puccs - elfogatóparancs több tucat katona ellen

2018. április 13. 09:29

A török haderő újabb hetven, aktív szolgálatot teljesítő katonája ellen adtak ki elfogatóparancsot pénteken Törökországban azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban állnak a 2016. július 15-ei puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

A török vezetés az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok nemzetközi mozgalmát vádolja a hatalomátvételi incidensért. A hivatalos álláspont szerint a terrorszervezetnek nyilvánított hálózat tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az állami szférába, így a haderőbe is. Gülen következetesen tagadja, hogy bármi köze lett volna a történtekhez.



A pénteki művelet központja a közép-törökországi Konya és környéke volt, de a rendőrségi fellépés további 33 tartományra kiterjedt. A mostani elfogatóparancsokat a gülenista mozgalom korábban őrizetbe vett tagjainak vallomásai alapján adták ki. Az érintettek állítólag a kadétok beszervezéséért és irányításáért voltak felelősek a gülenista mozgalmon belül.



Törökországban az elmúlt 20 hónap alatt több mint 159 ezer embert őrizetbe vettek, legalább 48 ezret - köztük katonákat - pedig előzetes letartóztatásba is helyeztek azzal a gyanúval, hogy közük lehet a Gülen-hálózathoz és azon keresztül az összeesküvéshez. A rendszeres tisztogatások nem közvetlenül csak a katonai puccskísérlet résztvevőit sújtják, hanem a mozgalom feltételezett tagjait és támogatóit is, ami miatt számos nemzetközi bírálat érte Ankarát.



A török védelmi minisztérium legutóbbi összesítése értelmében eddig - 150 tábornokot és 4630 tisztet beleértve - a haderő legkevesebb 8570 tagját menesztették állásából.

MTI